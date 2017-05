Dos explosiones en un concierto de la cantante pop, Adriana Grande, en el Manchester Arena, en Inglaterra, causaron al menos 19 muertos y 50 heridos, según confirmó la Policía local.

La Policía informó que el hecho, por el momento, “está siendo tratado como un incidente terrorista” hasta que se compruebe lo contrario.

Los servicios de emergencia asisten a los espectadores que atendieron al show de la joven estrella.

Evie Brewster, una joven que estaba en el concierto, le dijo al MailOnline: “Ariana Grande había terminado su última canción y dejó en escenario cuando una enorme explosión se sintió”.

“Repentinamente, todos empezaron a gritar y correr hacia la salida”, añadió.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE