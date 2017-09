El fundador de Playboy Enterprises, Hugh Hefner, quien ayudó a inaugurar la revolución sexual de la década de 1960 con su revista masculina y construyó un imperio empresarial alrededor de su estilo de vida libertino, murió el miércoles a la edad de 91 años, informó la compañía.

Hefner, una vez llamado el “profeta del hedonismo pop” por la revista Time, murió pacíficamente en su casa, dijo Playboy Enterprises en un comunicado.

“El ícono americano y fundador de Playboy, Hugh Hefner falleció hoy. Tenía 91 años. #QEPDHef”, publicó la cuenta de oficial de Twitter de Playboy con una cita del empresario que dice: “La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de alguien más”.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4