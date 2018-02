La hizo el ministro Juan Luna a los gremios UDA, SELaR y AMET. No participaron de la mesa sparitaria AMP y SADOP. La primera cuota del aumento será en marzo del 7,5% y la segunda en junio con un porcentaje igual. Además, habrá aumento por cargo docente, aunque no fue especificado. Optimismo por el inicio de clases.

El ministro de Educación, Juan Luna Corzo, recibió a los referentes paritarios de SELaR, UDA y AMET. En la oportunidad, el titular de la cartera educativa les presentó la propuesta salarial del Gobierno de cara al próximo inicio del Ciclo Lectivo 2018. Se trata de un aumento en dos tramos (febrero y junio) al piso salarial y al básico, este último tendrá un impacto diferente de acuerdo a los ítems de antigüedad y zona. Los representantes gremiales consideraron “viable” la oferta y ven con optimismo un normal inicio de clases el 5 de marzo.

Luego del encuentro, el ministro de Educación aseguró que “nos hemos comprometido en que aunque no podamos firmar el acuerdo paritario en los días previos al inicio de clases, de igual manera vamos a implementar un aumento; porque queremos que la falta de acuerdo no implique que los docentes no puedan cobrar un aumento de manera inmediata”.

Asimismo, precisó que “las novedades salariales se concretarán en aumentos al básico que beneficiarán a docentes con antigüedad; en aumentos al piso salarial que beneficiarán a docentes que recién inician su carrera; y además en convertir el ítem salarial que en la actualidad se asigna por persona, que es suplemento docente de 1.500 pesos, a un concepto por cargo que beneficiará a todos”.

“Junto a los gremios docentes, preferimos no precisar números para no generar malas interpretaciones, por lo que optamos, más bien, en referirnos a ofertas concretas que otorgamos, sobre estos ítems, los cuales son: aumentos al básico; conversión de un concepto que se paga por persona, en concepto de pago por cargo; y un aumento del piso salarial”, definió Juan Luna Corzo.

En este sentido, Marcelo Paredes, secretario General del SELaR, dijo a los medios que “La Rioja no es ajena a la propuesta del 15 % a nivel nacional y como todos los gremios del país, estamos preocupados porque la inflación puede ser superior a esa cifra”.

En relación a la propuesta, el sindicalista explicó que “nos llevamos una serie de números y hablaremos con las bases. Creemos que la semana que viene podemos hacer una contra propuesta para modificar algunos puntos de la propuesta oficial”.

Agregó que “se habla de dos tramos, uno en marzo y otro en junio, lo cual lo vemos favorable teniendo en cuenta que Misiones, la única provincia que cerró un acuerdo en el país, lo dará en varios tramos y la última cuota casi a final de año, obviamente que no queremos eso para nuestra provincia”.

El referente de UDA, Daniel Domínguez, calificó de “fructífera” la reunión pero “vamos a tratar las cifras que nos llevamos con nuestras bases y seguramente tendremos una contrapuesta o algo parecido en la próximas reunión”.

“Creo vamos por el buen camino, pero tendríamos que corregir algunos detalles” subrayó.

Mientras que Luis Neira, representante de AMET, afirmó que “agradecemos la predisposición que tiene el gobierno de llevar a cabo este tipo de reuniones cuando sabemos que en otros lugares no lo están haciendo, es algo positivo”.

Con respecto a la oferta salarial, Neira explicó que “hay que analizarla porque todavía no se habló de porcentajes, si de algunos números, que nosotros tenemos que analizar con nuestras bases y quedamos a la espera de una próxima reunión, donde nosotros vamos a presentar una contra propuesta y así llegar a un entendimiento, pero hasta ahora lo que propone es algo positivo”.