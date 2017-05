Cuando lo hizo nunca se imaginó la repercusión. Pero los tiempos que corren son de las redes sociales y en un minuto cualquier video se viraliza y esto le ocurrió a Salomé Zalazar, una mujer que vive en la Capital riojana.

Es que en el Facebook de la organización protectora de animales Sin Patitas en la Calle apareció un video en el cual se ve que una mujer abandona un perro lastimado dentro de una caja en la puerta de la veterinaria Animalia, pero si bien se visualiza a una mujer, no se conocía su identidad.

El video que acompañan la nota se viralizó, generó enorme repudio en las redes sociales y se hizo una bola imparable. Incluso muchos advertían saber la identidad de quien había abandonado el perro y amenazaban con darla a conocer.

Pero finalmente a las 21:49 de este sábado 27 de mayo una mujer realizó un poste en el mismo Facebook de Sin Patitas en la Calle y se hizo cargo de la situación, y a su vez se hizo cargo de su accionar, pero antes relató como fue la historia.

“Buenas noches. Queria comentarles que quien dejo ese cachorro en la veterinaria fui yo. Lo encontre en la calle, cerca de mi casa. Estuvo mal y lo reconozco. No puedo hacerme cargo del animal y pense que lo mejor era no mirar para otro lado y dejarlo en una veterinaria donde pudieran atenderlo. Yo amo y respeto a los animales por lo que me dolio ver a ese animal en esas condiciones. Vuelvo a decir q estuvo mal. Ya pasare por la veterinaria y hablare con el Dr Sosa. La verdad es que la situacion me supero. Pido disculpas nuevamente y seguramente la situacion no se repetira”.

Este hecho le valió muchas criticas en las redes sociales, muchas de ellas demasiado agresivas y exageradas e incluso amenazantes, lo que habla también muy mal de quienes se dicen ‘protectores’ de los animales.

Si bien para muchos el arrepentimiento luego de la viralización del video no es genuino, la joven expuso su accionar, pidió perdón y eso es un hecho valorable, ya que podría no haberlo hecho y quizás en unos días nadie se acordaba de esto.

Lo importante de esta historia es que podría servir para concientizar de que este tipo de cosas no hay que hacerlo y si no se cuenta con los medios económicos o tiempo para brindar cuidado de un animal, ya sea propio o de la calle, se debe recurrir a las diferentes ONG que se ocupan de la recuperación de estos animales.