Esta semana las fotos de un hombre de pie que pide limosnas en silla de rueda en la esquina de Perón y Facundo Quiroga en Capital generaron enorme repercusión en las redes sociales.

Un poste de una persona generó que la cuestión se viralize y provoque mucho enojo y críticas al apuntado. Se trata de Julio Velardez, quien en las últimas horas decidió dar la cara y explicó las fotografías donde aparece de pie.

El hombre se presentó a los estudios de Canal 11 La Rioja y explicó que puede pararse pero no puede caminar. Incluso llevó un certificado que dice su diagnostico: “poliomielitis aguda paralitica”. Además, negó ser veterano de guerra y profesor como dicen en las redes sociales.

“Quiero demostrar que no miento, que no es como se dice”, apuntó y luego agregó que “recibí amenazas con insultos en el Facebook. Desde los 6 meses soy discapacitado, no puedo ser veterano de Malvinas y tampoco soy profesor como dicen, apenas termine el secundario”. Finalmente, compungido sostuvo que “no sé por qué me hacen esto”.

Su hija y su ex esposa confirmaron que hicieron la denuncia en el área de Investigaciones de la Policía contra quien realizó el primer posteo de las fotos. “Es en contra de la persona que hace el escrache, hay un video de burla, esto nos hace sentir mal”, manifestaron.

Asimismo, hablo su ex mujer María: “es una buena persona, un padre excelente y una buena persona, yo sé lo que él es y no puedo creer que eso este sucediendo, es verdad que el pide limosna pero es para su hija más chica, el se crio en la calle”.