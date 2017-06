La grieta llegó al gremialismo riojano, más precisamente a la CGT. Recordemos que hasta diciembre el control de la central obrera estaba en manos del camionero Jorge Reynoso, pero esta fuera quitada en elecciones donde asumió el triunvirato que integran Carlos del Giorno, Nicolás de la Fuente y Jorge Castro.

Tras ser destituido, Reynoso forjó la denominada CGT disidente (no oficial) que aún es reconocida por el gobierno provincial, incluso por encima de la nueva conducción y eso hizo estallar de Del Giorno.

Al respecto, apuntó que “nuestra CGT es la única oficial. Es la CGT que se ha elegido legalmente con el triunvirato a nivel nacional y hay una veintena de gremios, y esto es lo que pretendemos tener dialogo con las personas para que los gremios estemos no solo cuando nos necesite la gente para una elección sino para todo momento”.

Además agregó “CGT hay una sola y las otras son aplaudidoras del gobierno, lo que el gobierno hace lo apoyan, así traicionan a los trabajadores, no vayamos muy lejos, este último aumento que nos dieron no se nota, te lo sacan y te ponen el 16% que son 1500 pesos que es lo mismo que ellos dieron. Entonces esa cuestión no la vamos a soportar porque no corresponde, entonces hay una sola CGT y somos nosotros”.