Eso ocurre tanto en fábricas de Capital como Chamical, donde operarios aducen que nos los dejan ingresar a trabajar. El gremio Foniva dijo que pedirá que estas paguen el 100% de los sueldo. Hay un acuerdo entre Nación y la industria de no despedir por 180 días, pero no se cumple. La apertura de las importaciones golpeó al sector.

El sector textil riojano volvió a ponerse en alerta, ante el temor de que vuelvan los despidos masivos en las distintas fábricas de la provincia, principalmente en la Capital y Chamical, donde su ubican los dos polos productivos de esta actividad.

Por ejemplo, desde el gremio Foniva denunciaron que empresas como Chilcal S.A de Capital tiene en vilo a más de 100 trabajadores, ya que a la mayoría de estos no les permitió reincorporarse habitualmente a su labores aduciendo caída de ventas.

Además, indicó que hay no hay explicaciones claras de la firma. “El día viernes la empresa aducía que no tenía trabajo y quería imponer una suspensión hasta el día jueves de esta semana debido a que no tenían insumos, pero luego a la Secretaría de Trabajo desde la patronal indicaron que la medida respondía al fuerte ausentismo que podía haber ante el Festival de la Chaya”.

Luego, también se puso sobre el tapete la situación de una empresa en Chamical -donde se fabrican bóxer- que está en iguales características por la liberación de las importaciones.

Se explicó que Colorid S.A tiene 50 operarios que están peligrando perder sus fuertes de trabajo a raíz de que las grandes cadenas de supermercados que compraban sus productos han optado por elegir proveedores de Paraguay.