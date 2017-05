El referente de la lista paredista sostuvo que “actualmente el PJ es una cáscara vacía” y lo maneja “Beder, que no tengo dudas quiere volver a ser gobernador en 2019”. Ante ello, sostuvo que “con ese PJ no vamos a arreglar” y agregó que “representan los viejos esquemas de poder, que no discuten ni debaten y se enquistan en el poder”.

El candidato a diputado provincial Felipe Alvarez explicó porqué pegó el portazo en el Partido Justicialista “pese a ser peronista” y se lanzó a través del partido Encuentro por La Rioja.

Al respecto, sostuvo que se diferenció con los “viejos esquemas de poder que se alejaron de las prioridades de la gente” y apuntó directamente al bederismo, que controla el PJ.

Respecto de su paso por la Casa de las Tejas como ministro de Beder, Alvarez sostuvo que junto al intendente Paredes Urquiza “nos hacemos cargo y no renegamos de nuestro pasado, hubo algunas políticas buenas en el gobierno anterior, pero cuando planteamos diferencias no nos escucharon y por eso abandonamos el Ejecutivo”.

Luego reiteró que “soy peronista pero no me identifica el peronismo de hoy. Planteamos nuestras diferencias, el PJ hace mucho tiempo que es una cascara vacía que no debate, no discute y está lejos de los sectores de la sociedad”.

A su vez, indicó que justamente con esa gente “no vamos a arreglar, no vamos a renunciar a nuestras convicciones. Pasada la elección seguiremos por este camino porque entendemos que La Rioja necesita algo distinto” y agregó “hay que dar posibilidad a otra gente que quiere participar en política” y dijo que su lista es ejemplo de ello.

Finalmente advirtió que atrás del armado político está Luis Beder Herrera, del cual “no tengo dudas que quiere volver en el 2019 y justamente en contra de eso estamos, de quienes representan los viejos esquemas de poder, que no discuten ni debaten y se enquistan en el poder”.