Lo comunicó el gremio docente de Rogelio De Leonardi, que también dijo que no participará de la paritaria local porque considera ilegal que SADOP, UDA y SELaR sean parte de la misma por no tener personería jurídica de primer grado como AMP.

AMP anunció que si no hay paritaria nacional no iniciarán las clases. Lo advirtió el titular de AMP, Rogelio De Leonardi, al brindar una conferencia de prensa en la que se refirió además a las condiciones edilicias de los colegios, como así también al régimen de licencias. Asimismo anunció que su gremio no participará de la paritaria provincial.

“Las cinco centrales nacionales de trabajadores de la educación hemos resuelto, conjuntamente en Buenos Aires, no iniciar el ciclo lectivo si no se convoca desde Nación a paritaria nacional”, destacó De Leonardi.

Además, el sindicalista aclaró que “nosotros no asistimos a la paritaria provincial. No nos vamos a prestar al juego de participar a una paritaria provincial que no tenga la determinación de Nación de fijar el piso salarial”.

“Hay que cerrar filas desde todas las provincias argentinas. El problema de la educación pública argentina no es el problema salarial docente, lo pensamos mal cuando pensamos que sólo vamos a discutir salarios”, advirtió aunque también resaltó que “el salario es uno de los aspectos detonantes de la situación”.