Por la aplicación de la ley de movilidad, a partir de marzo, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales aumentan el 12,65%.

Este aumento, que rige que desde el 1 de marzo hasta el 30 de agosto, alcanza a casi 7 millones de jubilados y pensionados, a 1,5 millón de pensiones no contributivas, a más de 8,9 millones de chicos que perciben Asignaciones Familiares, incluidas las AUH. En total son 17,3 millones de personas.

Con este aumento, el pago mensual del sistema previsional aumenta en $ 7.894 millones y el de Asignaciones Familiares en otros $ 1.383 millones. En total son $ 9.277 millones más por mes entre marzo y agosto de este año.

En cifras, el haber mínimo, que cobra las mitad de los jubilados y pensionados, sube de $ 5.661 a $ 6.377 mensuales, un aumento de $ 716 mensuales. Las restantes escalas de haberes aumentan en la misma proporción. Las pensiones no contributivas, del 70% del haber mínimo, suben de $ 3.963 a $ 4.464. Y la pensión por adulto mayor de 65 años, que es del 80% del haber mínimo, de $ 4.528 a $ 5.101 mensuales.

A su vez, la AUH, que cobran unos 2 millones de padres por 3,9 millón de niños, pasa de $ 1.103 a $ 1.243, mientras las Asignaciones familiares, que varían según las escalas del ingreso familiar de los padres, pasan a un rango de $ 257 a $ 1.243. Y aumentan en un 12,65% las Asignaciones por cónyuge, matrimonio, nacimiento y adopción.

También ajusta en el mismo porcentaje el cálculo de las futuras jubilaciones, y la base salarial sobre la que a los trabajadores activos se les descuenta el aporte jubilatorio y los aportes de los autónomos. Además, desde este año, incrementa en forma automática el mínimo no imponible de Ganancias de una porción de los jubilados alcanzados por ese impuesto que fue fijado en 6 haberes mínimos.

La ley de movilidad determina que el ajuste de los haberes jubilatorios no se basa en los índices de inflación sino que se calcula según lo que pasó en los semestres calendarios ( enero-junio y julio-diciembre) en base a índices que combinan la suba salarial del INDEC o del Ministerio de Trabajo, la de la recaudación tributaria por beneficiario con destino a la ANSeS. Para fijar el porcentaje de marzo, se tomó en cuenta el período julio-diciembre de 2016. No obstante, no dieron a conocer los porcentajes de cada componente de la fórmula y el Gobierno introdujo cambios en la reglamentación de la ley de movilidad.

El anterior aumento, en septiembre pasado, fue del 14.16%. Con el 12,65% a partir de marzo, el aumento anual calendario de 2016 es del 28,6%. En ese período la inflación anual, según la Dirección de Estadísticas porteña fue del 41%. (El INDEC retomó la medición de inflación en mayo pasado por lo que no hay datos anuales).

En cambio, el 12,65% supera la inflación semestral ( de julio a diciembre) del INDEC que arrojó un 8,8% y al 9,2% de la Dirección porteña, pero esa diferencia no alcanza para compensar la mayor inflación de la primera mitad de 2016.

En base a estos números, el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso le dijo a Clarín que este aumento semestral está “4 puntos por encima de la inflación del segundo semestre calendario” y estimó que “estará también 2 puntos por arriba de la inflación estimada de septiembre pasado a marzo de este año”.