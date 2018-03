“Día no trabajado, día no pagado”, reza en la letra chica de dicho decreto. Lo confirmó el ministro de Educación, Juan Luna Corzo, al ratificar el inicio de clases el próximo lunes y advertir a los docentes afiliados a AMP, cuyo gremio llamó a un paro de 48 horas, que se les aplicarán descuentos y perderán el presentismo.

El gobierno riojano confirmó que aplicará el Decreto Cavero a todos los docentes que se sumen a medidas de fuerza en rechazo al aumento del 10,5% otorgado al básico al sector y que elevó el piso salarial a los $13.000.

En ese contexto, fue el propio ministro de Educación, Juan Luna Corzo, quien confirmó la novedad y ratificar que este lunes 5 de marzo da inicio el ciclo lectivo. Recordemos que AMP, el gremio con mayor cantidad de afiliados, llamó a un paro de 48 horas lunes y martes.

Sobre esto último, el funcionario sostuvo que “la cuestión de AMP es política, porque ellos tiene un mandato por parte de CTERA como lo tienen todos los gremios que están alineados a CTERA en la Argentina de llamar al paro”.

En esa línea y en diálogo con Radio Fénix, sostuvo que “no voy a aceptar de ninguna manera que por una pelea que existe entre CTERA y el Gobierno de Mauricio Macri, en La Rioja, no empiecen las clases”.

Respecto de la aplicación del Decreto Cavero, Luna apuntó que “el docente que no va a trabajar el lunes y no va sin causa, se le descontará como corresponde porque no hay causas para el paro, incluso no están cumplidos los protocolos, ni siquiera para el paro y tendremos que aplicar el decreto Cavero”.