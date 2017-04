Ese valor es para el micro centro y 10 pesos en el macro centro. Esto rige de lunes a viernes de 8 a 13:30 y de 17 a 22. Los sábados, en tanto, de 8 a 13. Si bien ahora ya se comenzó a controlar el estacionamiento, hasta el 20 de abril no se labrarán multas por estar en periodo de prueba. Aquí, los medios de pago .

Desde este lunes comenzó a funcionar el estacionamiento medido. Se encuentran habilitadas las oficinas de la empresa Eycon S.A, que presta el servicio de estacionamiento medido. Los usuarios podrán completar el proceso de registro de los automotores en las oficinas de la prestadora.

El director de Servicios Concesionados del Municipio, Jorge Márquez, comentó que “se puso en funcionamiento un formulario para que los usuarios gestionen el plástico a través de la web y se abrieron las oficinas de atención al público, teniendo en cuenta que el 3 de abril se pondrá en funcionamiento el Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIEM) en el micro y macro centro de la Capital, con el objetivo de reorganizar el tránsito vehicular y llevar un mejor servicio a los vecinos de la ciudad”.

Asimismo, desde la Dirección se confirmó que el día de puesta en marcha del servicio estarán habilitados los parquímetros del SIEM, los cuales contarán con diversos mecanismos de pago como el ticket, tarjeta magnética e incluso una app móvil.

En el caso de los turistas y usuarios casuales se les facilitará como medio de pago un ticket de tiempo de estacionamiento, que lo podrán obtener en cualquier punto de recarga. Una vez comprado el ticket el estacionamiento queda vigente, por lo que no es necesario colocarlo en el parabrisas.

Seguidamente Marquez explicó que “los usuarios podrán obtener la tarjeta magnética en las oficinas de Eycon S.A, como así también completar el proceso de registro del/los automotor/es o a través de la página web www.municipiolarioja.gob.ar/estacionamiento”.

“El trámite a través de la página es rápido y sencillo, el solicitante debe completar un formulario con su nombre y apellido, DNI, mail de contacto y número de celular, luego ingresar el dominio o patente de su vehículo y clickear en ‘registrarse’”, aclaró.

Respecto a la aplicación para celulares inteligentes manifestó que “el usuario debe bajarla de PlayStore entrando en <www.siemlr.com> y el sistema se activa, el cual informa sobre los teléfonos de la empresa, la ubicación de los parquímetros, saldo, sugerencias, solicitud de tarjeta, cuenta, movimientos y puestos de recarga, entre otros”.

En tanto que, aquellos usuarios que no cuenten con teléfonos de sistema Android podrán realizar su registro de estacionamiento mediante mensajes de texto. Por ejemplo, para la entrada el usuario debe enviar un SMS al 50150 con la palabra ENTRADA junto a las letras y al número de su patente, mientras que a la salida tiene que decir SALIDA.

ORDENAMIENTO VEHICULAR

En relación a los costos del estacionamiento en el microcentro, la hora valdrá 12 pesos y comprenderá las calles Catamarca, Hipólito Yrigoyen, Alberdi, Santiago del Estero, Benjamín de la Vega y Santa Fe hacia la plaza 25 de Mayo.

De ese cuadro hacia afuera se incluye a las calles 8 de Diciembre, Gobernador Gordillo y Facundo Quiroga, en el sentido de la derecha cuando va desde Rivadavia hacia la avenida 2 de Abril, y la avenida Juan Domingo Perón en sus dos sentidos tendrá un costo de diez pesos la hora en lo que se considera macrocentro Zona “B”.

Al respecto Márquez indicó que “los primeros diez minutos van a ser gratis, luego se empieza a cobrar, si el usuario estacionó sólo 20 minutos el sistema, fraccionado o en tiempo real, facturará solamente lo usado”.

Desde el Palacio Municipal se comunicó que las personas con discapacidad van a contar con el servicio de estacionamiento gratuito. Los interesados en gozar del beneficio deberán presentarse en el municipio con el certificado nacional de discapacidad y la fotocopia de la tarjeta verde del vehículo. Allí se cargarán los datos en el sistema y se liberará el vehículo para que se lo pueda estacionar en cualquier cuadra, y en todo momento, gratuitamente.

En cuanto al estacionamiento para motocicletas se cuenta con 170 dársenas en todo el micro y macrocentro de la ciudad. “El estacionamiento para las motocicletas es gratuito siempre y cuando se respeten las dársenas, moto que esté en una destinada para automóviles, arriba de la vereda o en las plazas va ser removida y llevada al corralón por los inspectores de tránsito municipales”, aclaró el director.

Además, remarcó que “los autos que no verifiquen su pago no van a ser remolcados por la grúa, pero sí se les hará una infracción con el monto que corresponda que va ir al Juzgado de Faltas, esto está sistematizado con el régimen del SIEM, si no se la paga le imposibilitará al usuario sacar el carné de conducir y realizar otros trámites”.

Cabe destacar que, el costo de la tarjeta es de 20 pesos y se la puede adquirir en el local de Eycon. Si la carga inicial es de 100 pesos el plástico se entregará de manera gratuita como una promoción de inicio del sistema. Los primeros 25 días no se cobrarán las multas, sino que se informará a los usuarios acerca del nuevo sistema a través de campañas publicitarias.

Para concluir, Marquez expresó que “la tarjeta cuenta con un saldo negativo de dos horas siempre y cuando tenga aunque sea diez centavos”.