Los diputados electos por Capital tienen previsto jurar este jueves a las 11. La asunción de la referente del PJ está confirmada, pero hay rumores de que la mayoría oficialista en la Cámara suspendería la del ex vice intendente capitalino, luego de que los concejales le reclamen una rendición de cuentas que Álvarez sostiene que fue aprobada.

Finalmente este jueves se busca culminar con la renovación del 50% de las bancas de la Legislatura riojana con la jura de los diputados provinciales electos Teresita Luna (PJ), Felipe Alvarez (Encuentro por La Rioja) y Uriel Vargas (PJ), reemplazante del nuevo legislador nacional Danilo Flores.

Fuentes de la Legislatura indicaron que está garantizada la asunción de Madera y Vargas, pero aún hay dudas sobre la determinación que tomará la mayoría oficialista en la Cámara, ya que una denuncia presentada por concejales sobre el ex intendente capitalino sobre la presunta falta de rendición de cuentas, podría determinar que su jura sea suspendida.

Esto lo confirmó el propio Álvarez, que indicó que “yo rendí todo en tiempo y forma ante el Tribunal de Cuentas Municipal de mi gestión como vice intendente, y esto sería un enorme atropello político del oficialismo”.

“Es inentendible lo que dicen los concejales, es mentira. Nosotros presentamos la rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas Municipal y un informe trimestral ante los concejales, no tenemos nada para esconder”. relató Alvarez.

Finalmente, el referente paredista sostuvo que “ya no me sorprende nada, hay muchos elementos para creer que hay una voluntad del oficialismo de no dejarme asumir como diputado”.

El propio intendente de Capital, Alberto Paredes Urquiza, prevé movilizar su dirigencia hacia la Legislatura en apoyo a Felipe Alvarez.