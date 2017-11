La Municipalidad de La Rioja en un trabajo articulado con la Asociación Protectora de Animales firmó un convenio para mejorar la habitabilidad de los osos que se encuentran en el Centro de Preservación y Rescate Yastay, en la oportunidad se estableció incorporar mejoras en las jaulas para la comodidad de los animales.

Este acuerdo, que se firmó en horas de la mañana de este martes, tiene como objetivo establecer entre las partes progresos de manera integral tanto en los aspectos físicos, ambientales y de infraestructura donde se localiza el habitad de dos osos Pardo que residen en el Centro de Preservación y Rescate Yastay. En este caso la Asociación Protectora de Animales presentó un proyecto preliminar orientando acciones e informes operativos para el acompañamiento del Ejecutivo Municipal, generando así una red de trabajo sustentada en el cuidado de los animales.

El compromiso fue firmado por el secretario General, Heber Sirerol; el director del Centro de Preservación y Rescate, Diego Mediavilla y la titular de la asociación Silvia Meyer.

El secretario General afirmó la importancia de este trabajo articulado expresando “seguimos con la visión que tiene nuestro Intendente de poder llegar al cierre definitivo del parque, agradecemos la madurez de la asociación porque hemos invitado infinitamente a todos aquellos que nos han criticado, a que se acerquen a trabajar de manera conjunta porque tenemos el mismo objetivo”.

Sirerol informó que la comuna trabajó fuertemente en organizar y transparentar el funcionamiento del ex zoológico que, si bien data del año 1990, recién el año pasado se habilitó como tal, donde se logró el Registro Provincial para la tenencia de animales tanto autóctonos como silvestres, cosa que no había sucedido en casi 26 años, una misión que se realizó en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la provincia.

El funcionario informó además acerca de algunas gestiones que se vienen llevando a cabo para la liberación de las especies, en este punto comentó “vamos a presentar un pedido de buscar una zona protegida para liberar a nuestros pumas que creemos que en la zona de la cordillera se podrían llegar a adaptar, pero se evalúa porque consideramos también que pueden ser víctimas de la caza, por eso son muchos recaudos los que nosotros tenemos que tomar”.

También informó que se está tramitando un expediente a nivel administrativo municipal para la donación de trece felinos a un santuario de Sudáfrica denominado “Pantera Park”, donde desde el Gobierno Nacional y la fundación Proyecto Galgo, que tramitaron los contactos de profesionales para el tratamiento de estos animales al momento de la liberación, y destacó el agradecimiento hacía empresarios para poder asegurar el traslado de estos felinos.

Por último, Sirerol invitó a toda la ciudadanía a participar de este proceso “tenemos la decisión política y la madurez suficiente como para poder recibir a todos y lograr el objetivo que una gran parte de riojanos tiene, el cuidado, la protección y la preservación de la especie para llegar al cierre definitivo del parque”.

La presidente de la Asociación, Silvia Meyer remarcó “como entidad desde hace 20 años que tenemos una lucha que es siempre la misma, el cierre del comúnmente llamado zoológico, analizando la situación hemos decidido de que es momento de trabajar en conjunto por el beneficio del bienestar de los animales, agradecemos que nos permitan hacer este acuerdo”. Meyer destacó que aunque trabajen en mejorar la condición de los animales afirmó que hay que ser responsable y trabajar en el cierre progresivo “nuestro propósito es trabajar, colaborar y entre todos ir mejorando de a poco cada uno de los habitad y la vida que tienen los animales en el Yastay, no hemos cambiado nuestra forma de pensar, creo que tampoco la gente del Municipio, en cuanto al cierre del ex zoológico, pero hay que ser responsables, sabemos que todos los animales no pueden ser trasladados pero lo que podemos hacer es trabajar para mejorar su calidad de vida hoy mientras seguimos buscando el sueño del cierre”.

Meyer puntualizó que uno de los osos fue rescatado hace siete años “nuestra asociación rescató a la osa hace 7 años de un circo que estaba en Patquia y en ese momento no había otra alternativa que traerla al zoológico y a partir de eso decidimos empezar por mejorar su habitad, su estado sanitario”.

El director del Centro de Preservación manifestó que desde el inicio de la gestión se han trazado los lineamientos y se participa activamente en la liberación de las especies “hemos participado en varias liberaciones, como por ejemplo, la de los cóndores en septiembre, el guacamayo ha partido a una reserva en Misiones, que son los animales que pueden ser trasladados a un habitad natural o específica”, pero agregó “hay animales que lamentablemente que han nacido en cautiverio y no están preparados para la vida silvestre, si tenemos casos que pueden ser llevados a santuarios pero hay todo un proceso administrativo y cumplimiento de normas internacionales para que esto se llevé a cabo”.