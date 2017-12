El gobernador Sergio Casas encabezó esta tarde la presentación de la APP Banco Rioja, en el Nuevo Teatro Víctor María Cáceres. El mandatario destacó la presentación de este nuevo servicio de la entidad y elogió el trabajo al señalar que viene cumpliendo con creces los objetivos trazados en el momento en que el Estado provincial volvió a ser el principal accionista, de brindar cada vez más servicios a la comunidad riojana.

En el acto estuvieron presentes también el presidente del Banco Rioja Ángel Ávila, el vicepresidente Carlos Grimaux, el director gerente general Federico Bazán, el ministro de Hacienda Ricardo Guerra y el secretario de Prensa y Difusión Luis Solorza. Cabe resaltar la presencia de Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico que arribó a La Rioja para participar de esta presentación.

La APP Banco Rioja es una aplicación que permite operar con el banco a través del celular en cualquier momento y lugar. Es una aplicación simple, rápida y segura.

Operaciones que permite realizar: operar cuentas; consultar saldos, movimientos de cuentas, CBU y consumos; recargar el celular; buscar los cajeros automáticos más cercanos; pagar servicios e impuestos; hacer transferencias a cuentas propias y de terceros; generar órdenes de extracción; llamar a Banco Rioja.

En la ocasión también se presentó a “Los Benitez”, la familia protagonista de una campaña del Banco Rioja que tendrá como eje promocionar el uso de la APP Banco Rioja, página web y tarjeta de débito y crédito de la entidad bancaria. Se busca que las familias riojanas se vean reflejadas, con la intención de vencer el miedo y comprender que el uso de la tecnología es fácil, seguro y apunta a la igualdad.

Luego, Facundo Manes brindó una charla acerca de cómo funciona el cerebro y cómo ser más creativos, para que los argentinos seamos creativos para que podamos unirnos más allá de nuestras diferencias.

Elogios a los servicios del Banco Rioja

El gobernador Casas expresó su satisfacción al considerar que “desde que el Banco vuelve a ser nuestro banco, es decir del Estado como principal accionista, se ha convertido y ha sido presentado para brindar un servicio a toda la comunidad, sobre todo a los riojanos. Y creo que lo viene cumpliendo con creces, no solo lo demuestra en sus balances, sino también en sus acciones cotidianas donde hoy también es un importante agente de colocación”. De este modo mencionó el Parque Eólico y la obtención del segundo bono verde para Argentina.

Agradeció la presencia del doctor Facundo Manes, “para mí es un orgullo recibirlo, saber de su admiración y saber que lleva el nombre de Facundo por nuestro caudillo Facundo Quiroga. Desde ahí nos une este vínculo de la lucha por el federalismo”.

Plan de modernización

El gerente general de la entidad bancaria, Federico Bazán expresó: “estamos muy contentos en compañía del gobernador, del ministro de Hacienda, del directorio del Banco y también la presencia de Facundo Manes. Vamos a tener una linda jornada, la idea es hace algo muy dinámico, centrado en lo que es el plan de modernización que ha encarado el banco”.

“Hoy presentamos la aplicación del celular, que creemos va a ser el principal gancho para que la gente comience a vencer esas barreras, esos miedos y sean los más voluminosos en el uso de canales electrónicos”, dijo.

“Todos tenemos celulares, a veces tenemos más de un celular por persona, todos sabemos bajar las aplicaciones de juegos o de cualquier otro rubro, y creemos que esta herramienta hará más fácil el acceso a su cuenta, las transferencias, el pago de servicios, y para eso también vamos a presentar una campaña de educación financiera”.

“El concepto de esto, es ahorrar tiempo y destinarlo a otras cosas”

Ricardo Guerra también se mostró “muy satisfecho”, porque –dijo- “continuamos cumpliendo los compromisos que asumimos cuando se toma la conducción del Banco, de modernizarnos, de prestar cada vez más servicios y demás. Y cada vez que tenemos la oportunidad de hacer la presentación de un avance, siempre procuramos acercar una persona que sea reconocida nacional e internacionalmente y en esta oportunidad tenemos el orgullo de contar con la presencia del doctor Facundo Manes”.

Es un gran desafío mental

Facundo Manes “estoy muy contento de estar hoy acá, el gobernador tuvo la gentileza de recibirme en su casa, me siento en mi casa. Y agregó: “mi nombre es Facundo por Facundo Quiroga, el staff del banco me ha tratado increíblemente, y el afecto de la gente me hizo sentir muy bien”.

En cuanto a la modernización del Banco dijo “lo veo muy bien. El presente y el futuro es la innovación, la educación. Todo lo que está haciendo el Banco y la Gobernación es tratar de educar a la sociedad en nuevos temas, este especifico es un ejemplo, pero hay muchos”.

“Los países desarrollados no son desarrollados y luego invierten en educación, en ciencia e innovación. Son desarrollados porque antes invirtieron en estos temas, así que es un placer venir acá a hablar sobre cómo aprende el cerebro, cómo surge la creatividad y también cómo los argentinos necesitamos unirnos en políticas de Estado que nos permitan el desarrollo”.

“El ser humano necesita aprender algo hasta el último día de vida, y esta aplicación va a ser un desafío mental para los usuarios y eso es muy bueno para el cerebro. Hoy sabemos que para cuidar el cerebro hay que tener alguna actividad que nos cueste, que nos desafíe hasta el último día. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, pero nunca de las cosas que le guste”.