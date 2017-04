Investigadores del Conicet homenajearon a la ex presidente al ponerle su nombre a un hallazgo científico ocurrido en 2016. Se trata de un insecto que hace 325 millones de años vivía en nuestra provincia. El rasgo distintivo son sus seis alas, a diferencia de cuatro de las libélulas actuales.

La ex presidente Cristina Kirchner se mostró exultante este viernes con el particular homenaje que le hicieron dos investigadores del Conicet. A modo de reconocimiento, los hombres de ciencia bautizaron con el nombre de la ex mandataria una serie de libélulas prehistóricas que descubrieron en la provincia de La Rioja.

La mención no fue únicamente a ella: con el mismo método, expresaron su apoyo a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala y a los 30 mil desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.

“Argentinala Cristinae”, “Tupacsala niunamenos” y “Kirchnerala treintamil” son algunos de los latinismos con los que fueron nombrados estos insectos por parte de los investigadores Julián Petrulevicius y Pedro Gutiérrez, los hacedores del hallazgo científico.

“En un trabajo de fines del 2016, ambos científicos describieron una serie de especies, géneros, familias y órdenes de insectos de 325 millones de años en la provincia de La Rioja. Libélulas. El rasgo distintivo son sus seis alas, a diferencia de las cuatro de las libélulas actuales”, publicó Cristina Kirchner en sus redes virtuales.