El gobernador Luis Beder Herrera trazó un complejo panorama económico para La Rioja y el país de cara al 2017 y cuestionó a la administración de Mauricio Macri, sobre quien dijo que “es un improvisado”.

“No ejerce poder político. Es el problema de fondo que tiene el Gobierno Nacional. Tiene que estar esperando que la oposición le presente una ley para que él se despierte y envíe la suya”, apuntó.

Luego, respecto de los gestos que tuvo el gobierno riojano con su par nacional, el influyente ex gobernador indicó que “no ve mucho ida y vuelta” en ese sentido.

En esa línea, apuntó que “estamos teniendo mucha paciencia con el Gobierno Nacional. No creo que otra provincia tenga la paciencia que tenemos nosotros. Yo veo que por ejemplo San Juan ha sacado obras muy importantes, pero Gioja yo veo que es el jefe político del Justicialismo, lo veo en una postura muy contraria a Macri, y sin embargo han sacado una obra fantástica como lo es el túnel a Chile”.

“Entonces uno ve que nosotros hicimos un esfuerzo, si bien no somos macristas, pero también estamos en una posición intermedia. Dejamos gobernar, apoyamos leyes fundamentales; pero pensamos que es un ida y vuelta esto, que ellos nos tienen que compensar el esfuerzo político que hacemos, el apoyo. En la discusión por Ganancias con Teresita (Madera) nos levantamos, porque pensamos que perjudicaba a La Rioja, pero también al Gobierno Nacional le convenía que no saliera esa ley”, rescató.

Pero después Beder fue tajante al advertir que “a Nación la venimos acompañando, pero yo no veo que la Nación nos acompañe, ni que sea conteste con nosotros. La política se maneja con hechos, no con palabras. La plata no viene, o viene poca, menguada; las obras también. Pero todo tiene un límite y si no nos apoyan también nosotros nos vamos a poner firmes”, sentenció.

Paredes Urquiza

En la entrevista reproducida por el diario Nueva Rioja, Beder también indicó que “mi relación con él es nula. No es ni buena ni mala. Yo lo lamento, ellos han elegido. Pensé que se iban a presentar en una interna. Hicieron un acto primero. Pusieron la figura del Intendente en el partido”, ironizó.

“Yo pensé que se venía una interna tremenda, pero bueno, no se presentaron. Ahora se dice que se van a presentar como diputados provinciales. Esperemos que como peronistas tengan su representación en la Legislatura. Es el Intendente y tenemos que apoyarlo. También tiene una situación muy difícil, tiene más de ocho mil empleados, 300 funcionarios”, recordó.

Por eso, el legislador nacional advirtió que “es una carga pesadísima para cualquier intendente y cualquier administración; y que va a tener siempre la necesidad de recurrir a la Provincia, por eso creo que tiene que andar bien con el Gobernador y con la Cámara de Diputados para que lo puedan ayudar. Yo siempre estoy dispuesto al dialogo. Es mi deber hacerlo y lo voy a hacer, en tanto y en cuanto pueda hacerlo; sino me siento solo”.

Fuerza Cívica

“Jorge Yoma dijo una frase muy cierta que puede ser muy gráfica para la oposición de La Rioja. Dijo que ‘crecen como sandías, echados sin hacer nada’, y bien que les va”, dijo Beder al ser consultado sobre el espacio que comanda Julio Martínez.

Pero luego fue más allá y los acusó de adjudicarse obras peronistas “Son unos tremendos caraduras. Espero que la gente se dé cuenta. Por otro lado ellos tienen la obligación de hacer algo por La Rioja. Yo meritúo como muy importante el cargo que tiene el ministro de Defensa. Muy cerca del presidente, influyente. Tendría que sacar algunas obras para La Rioja, dejar algo para la Provincia”, finalizó.