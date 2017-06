Se refiere a senador nacional el próximo 22 de octubre y agregó “favor a jugar fuerte”. De esta forma, el ex presidente buscará renovar su banca con aval del PJ oficial. Luego, Beder también cargó muy contra el macrismo y dijo que “al país lo veo mal por la equivocada política económica”.

El ex gobernador y actual diputado nacional Luis Beder Herrera, principal armador de la lista del Partido Justicialista que se alzó con el triunfo en las elecciones legislativas del pasado domingo, realizó un profundo análisis sobre esta cuestión, al igual que en relación a la situación política y económica por la que atraviesa el país, con la mira puesta en las contienda electoral de octubre. Ratificó que Carlos Menem será el candidato del Partido Justicialista.

El ex gobernador y actual diputado nacional por La Rioja visitó el programa “El timón”, que se emite por Canal 26 y dejó una serie de definiciones que dejan entrever, además, un claro posicionamiento en pos del respeto por la democracia y las instituciones, al igual que por la decisión del electorado en las urnas. “El peronismo se va renovando siempre; pero el que jubila a los dirigentes es el pueblo cuando vota”, sostuvo.

Consultado sobre el rol que podría llegar a cumplir la ex presidente Cristina Fernández en las próximas elecciones legislativas de octubre, Beder Herrera destacó que considera que “es difícil que Cristina sea candidata porque ha sufrido mucho”.

En este sentido, señaló que “por más que Cristina se presente y gane en provincia de Buenos Aires, ya hay una liga de gobernadores que comenzó a funcionar y creo que el rol de los gobernadores, entre los que veo muy bien a (Juan) Schiaretti de aquí en más será clave, porque lo que hace falta aquí es un pacto político que garantice a Nación la gobernabilidad”.

Al respecto, y entrando ya de lleno al análisis sobre el rumbo del Gobierno nacional, Beder Herrera fue muy crítico hacia el macrismo al afirmar que “hoy el país no está bien, salvo en la zona del núcleo” y se preguntó: “¿qué hacemos con este programa económico? Nunca nos desarrollaron, el centralismo siempre fue así”.

Asimismo, el ex gobernador de La Rioja sostuvo que “si bien con Cristina las economías regionales estaban muy mal, especialmente al final de su gobierno, Macri no tiene una mirada abarcativa del país; los riojanos necesitamos que nos miren y Macri fue 40 minutos a La Rioja y no dijo ni una palabra”.

En este contexto, Beder Herrera se lamentó por la situación que atraviesa la Provincia, toda vez que “no hacemos una oposición salvaje, les votamos todas las leyes que propusieron; sin embargo, estamos últimos en obra pública en La Rioja” y se preguntó: “¿por qué nos abandonan así?”.

En este sentido, anticipó que “de seguir así esta situación, tendremos que evaluar la posibilidad de emitir bonos”, como una manera de paliar la crisis económica por la que atraviesa La Rioja, al igual que otras provincias que están evaluando esta misma posibilidad.

En lo que respecta a las elecciones que se desarrollaron el último domingo en La Rioja, Beder Herrera dejó entrever que el resultado fue un claro mensaje para el macrismo. “De las 18 bancas provinciales en juego ganamos 14; nos fue muy bien”, sostuvo.

De igual manera, trazó un panorama en relación al escenario político en La Rioja en el que remarcó la fuerte caída de la imagen de Macri.

Anticipó que en octubre “vamos a jugar fuerte también”, ratificando una vez más que Carlos Menem será el candidato a senador por el Partido Justicialista.