El actual presidente del PJ riojano y diputado nacional, indicó que al Justicialismo Nacional está huérfano de liderazgo, pero también considera que en las próximas elecciones debería definirse quien lo comandará entre la ex presidente, Sergio Massa u algún otro dirigente de peso. A su vez, manifestó que si Cambiemos pierde el comicio Legislativo de 2017, “le será muy difícil gobernar”.

El ex gobernador Luis Beder Herrera está más relajado en lo que respecta a su actividad política desde que dejó la Casa de las Tejas, se convirtió en diputado nacional y se reeligió como presidente del PJ riojano.

Esto hace que tenga tiempo de escribir su propio blog y en las últimas horas tuvo expresiones políticas importantes respecto de su visión sobre el futuro del Justicialismo Nacional y la gestión del actual presidente Mauricio Macri.

Sobre el peronismo, indicó que “no está bien a nivel nacional. Por un lado tenemos al PJ nacional con autoridades que elegimos de apuro. Se hizo para salvar la ropa, la personería política y para que no nos intervengan. También es cierto que existe el Frente Para la Victoria, otros espacios autónomos en provincia de Buenos Aires, existe nuestro Bloque en Diputados y está Sergio Massa como otra expresión del peronismo”.

En esa línea, agregó que “debemos ser serios y ciertos: el peronismo no está pasando por un buen momento. Pero eso siempre ha sucedido hasta que encuentra un liderazgo. Nuestro movimiento es así, y yo creo que de las próximas elecciones puede surgir un liderazgo”.

Pero luego sostuvo una frase que tiene mucho peso político ya que no descartó que la propia ex presidenta CFK sea quien tome ese liderazgo. “El liderazgo puede surgir ya sea con el regreso de Cristina si sigue gobernando mal Macri, o si no estará entre Massa y otros dirigentes del justicialismo que son importantes”.

“Hay que ver quién gana la elección en la provincia de Buenos Aires, principalmente, que es crucial porque es una elección de medio término. Si la gana el oficialismo (Cambiemos), eso le permite pensar en la reelección, pero si pierde, siendo minoría en las Cámaras le van a discutir todo, le va a ser muy difícil poder gobernar sin poder político. Se convertiría en un gobierno muy conflictuado y nadie viene a invertir en esas condiciones”, apuntó sin pelos en la lengua Beder.

Sobre la situación del peronismo riojano, el ex gobernador indicó que “nosotros ostentamos el poder político en la provincia porque ganamos la gobernación. Renovamos autoridades en el PJ, pero es cierto que perdimos la elección a nivel nacional. Nos pegó muy fuerte que nos hayan ganado. A mí me pegó muy fuerte, porque yo sé que a la gente no le va a ir bien. El ajuste va a seguir y es ahí donde debe salir el peronismo a defender a la gente. Con hidalguía, con su discurso, con su doctrina”.