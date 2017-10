Beder Herrera evidentemente no quedó conforme con la visita de Mauricio Macri a La Rioja. Para el diputado nacional no dejó nada, fue puro marketing y no habló de los problemas que a su entender tiene la provincia como la caída de obra pública, la no inclusión de fondos extra para 2018 y otros aspectos.

“Veloz como un rayo, tal como ocurrió en la visita anterior, el presidente Mauricio Macri paso por La Rioja y dejo apenas un discurso lavado, con referencias a cuestiones que no atañan a la Provincia”, dijo irónico Beder vía redes sociales.

Luego, agregó que “el primer mandatario nacional estuvo apenas una hora en en La Rioja y así como llegó, se fue: sin dejar nada para los riojanos. Ni siquiera hizo mención al problema de los recursos que no han sido contemplados en el proyecto de presupuesto 2018 y que llegan a La Rioja en concepto de asistencia financiera y por lo cual peligra el empleo público”.

Para el legislador “Macri aseguró que la buena política tiene que ver con el diálogo, acción que viene desarrollando el gobierno provincial encabezado por Sergio Casas desde su asunción, en pos de alcanzar un acuerdo razonable con Nacion. Sin embargo, esto nunca ha ocurrido y la Provincia sigue recibiendo de parte de Cambiemos el mismo denominador común: LA INDIFERENCIA”, resaltó.

Finalmente, Beder fue contundente en sus expresiones y sostuvo que “el marketing del PRO, al que se suman funcionarios locales paso una vez mas por La Rioja dejando la misma sensación que en otras oportunidades: el presidente Macri desconoce la realidad de los riojanos, a quienes trata como si no fueran argentinos. Y eso tiene un solo nombre: DISCRIMINACIÓN”.