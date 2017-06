Sabiendo que no tiene chances de encabezar la lista a senador de Cambiemos porque irá Julio Martínez, ni para diputado nacional porque estaría definido que vaya Julio Sahad, el ex titular del PAMI dejó claro que se irá del espacio si no es candidato. Dijo que buscará alternativas en otros sectores y señaló tener buen diálogo con el intendente.