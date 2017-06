En medio de la polémica con Beder sobre si continúa o no dicho plus en la quincenita, el vicegobernador informó que el jueves o viernes próximo Sergio Casas hará anuncios oficiales. Recalcó que el gobernador lo decidió de esta manera para no mezclar tema salarial con temas electorales “porque sería jugar con la necesidad de la gente”.

Este miércoles en contacto con medios de prensa, el vicegobernador Néstor Bosetti resaltó su apoyo a la política salarial implementada por el gobernador Sergio Casas llevando adelante una administración seria y responsable, adelantó que recién la próxima semana se concretaría una reunión con los gremios para desarrollar una mesa de diálogo salarial, y reiteró su respaldo a las decisiones del gobernador.

Consultado sobre supuestos anuncios extra oficiales, el titular de la Función Legislativa sostuvo que “cuando hay muchas declaraciones de distinto tipo, independientemente de quien las haga, se debe tener en cuenta que hay una gacetilla de prensa del gobernador, que es contundente a la hora de expresarse sobre el tema”, agregó que “sabemos que la necesidad de la plata está en la gente, por supuesto, el aumento se tiene que otorgar, y es lo que venimos haciendo a través de una política pública salarial que está llevando adelante este gobierno”.

Destacó que “lo hemos venido haciendo responsablemente, y con una metodología que impuso el gobernador Sergio Casas y quien les habla, dialogando con los gremios, con los presupuestos abiertos, para saber hasta dónde se puede otorgar el aumento, y eso se fue consensuando con todos los gremios, y con ministros trabajando en el tema”.

Entonces “cuando alguien hizo declaraciones, nos empezaron a preguntar, yo hablé con el gobernador Sergio Casas, y expresé esa conversación que también se vio reflejada en la gacetilla de prensa oficial, donde el gobernador manifiesta que seguirá con la misma metodología, vamos a otorgar los aumentos como estaba programado, éste no es un tema electoral, y no hay que jugar con la necesidad de la gente ni con su estabilidad”.

Bosetti fue claro al afirmar que “esto se seguirá haciendo de la misma forma en que lo venimos implementando. Por eso, recién el jueves de la semana próxima se realizará una reunión con los gremios”.

Luego hizo hincapié diciendo que “no se puede, ni se debe, bajo ningún punto de vista, confundir ni jugar con la necesidad de la gente”, y añadió que “también escuché en algún momento que había cinco mil pesos en bonos, y muchas cosas así, pero no se puede hablar de esa manera. Yo pertenezco a un gobierno, donde el gobernador es Sergio Casas, y me limito a sus expresiones, y voy a seguir acompañando esas expresiones que tienen que ver con esto”.

Además, dijo que “quizás el aumento pueda ser superior a mil quinientos pesos, eso se evaluará, y dependerá de cómo esté la Provincia, cuáles son los puntos que hay para distribuir, y para consensuar con los gremios”.

Dirigiéndose a los trabajadores públicos, expresó “quiero decirle a la gente que tenemos que estar un poco más tranquilos, hay algunas cosas que están pasando, pero que tienen que ver con la política, no con la realidad, la realidad es la responsabilidad con la que viene trabajando este gobierno, Sergio Casas y quien les habla, porque participamos de las reuniones sobre los temas salariales, y una medida de aumento se debe hacer, como se hicieron todas las anteriores, con todos los gremios a espaldas de un gobernador, respaldando ese aumento, porque son quienes certifican que no hay más dinero para dar en un aumento salarial”.

En relación, a las posturas políticas de otras declaraciones, consideró que “si las intenciones de esas actitudes son que no se vaya a votar, no es la salida como pueblo, ni es así como se defiende la democracia, y tampoco es ese voto castigo, el voto debe ser basado en el pensamiento, conocimiento y propuestas. El electorado de La Rioja es maduro, sabe que dentro del cuarto oscuro puede votar libremente, y donde no hace falta entrar con un bolsón, ni con una chapa o una bolsa de cemento, lo cual pasó en las elecciones del 2015”.

“Ese es el camino sobre el que vamos ahora, no es el de la prebenda electoral que hemos visto, por lo tanto es triste usar la necesidad de la gente y entregar este tipo de cosas en época electoral”, acotó.

Finalmente, el vicegobernador manifestó que “hay que confiar en la administración que está llevando adelante el gobernador Sergio Casas, porque en diciembre se otorgó un bono navideño que hace años no se daba, en marzo se entregaron estos tres mil pesos de plus acordado con los gremios que se pagaba en dos cuotas, entonces el gobierno está al lado de la lucha salarial, ayudando a la gente, entendiendo lo que no alcanza, pero también sin endeudar a la Provincia y sin crear falsas expectativas”, puntualizó que “ese dinero se podría haber empleado con otros fines, pero el gobernador decidió volcarlo al salario, entonces debemos tenerle esa confianza, darle ese apoyo al gobernador Sergio Casas para que siga gobernando con esta política salarial como lo viene haciendo, y de una forma muy responsable, que por supuesto apoyo”.