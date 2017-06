Lo señaló el titular del Tribunal Electoral local Emilio Pagotto, tras que por ejemplo en Capital se ausente a votar el 4J un 40% del padrón. “No puede ser que la multa sean $50”, indicó y agregó que buscarán, entre otros puntos, que el que no vote no pueda ingresar a un moratorio de impuestos provinciales e incluso municipal.

“Si no les gusta ningún candidato, que voten en blanco, pero no pueden dejar de ir a votar”. Con esas palabras, el titular del Tribunal Electoral Provincial, Mario Pagotto, lamentó el alto porcentaje de ausentes en las elecciones del 4J y sostuvo que buscará que haya sanciones más duras contras quienes no cumplan su deber cívico.

Al respecto, apuntó que “tenemos un sistema light de sanciones, multas que son simbólicas por eso tenemos que modificar la ley electoral”.

También sostuvo que “estamos trabajando en un proyecto para que ingrese a la Cámara de Diputados porque no tenemos las normativas que tiene el código nacional que son multas fuertes, tenemos multas de $50 y la gente no las paga y no les dan importancia”.

A su vez Pagotto cuestionó a quienes no votan: “es un deber moral y ético ir a cumplir con la democracia, si no le gusta ningún candidato que vaya y vote en blanco pero tiene que ir a votar”.