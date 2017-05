Lo hizo el cabeza de lista, Gustavo Galván, quien sostuvo que tiene data que en la lista del PJ tiene candidatos que no asumirán su banca de obtenerla y nombró a Tere Madera. En ese contexto, dio el ejemplo de Ricardo Herrera, quien ganó una banca en 2015 por Chilecito, no renunció, no asumió y sigue vacante.

El candidato a diputado provincial por Cambiemos-FCR, Gustavo Galván, calificó como “una mentira” la postulación de la actual legisladora nacional del bederismo, Teresita Madera. “No va asumir porque en las PASO de agosto y legislativas de octubre, la postularán de nuevo para el congreso nacional”.

En ese sentido cuestionó las candidaturas testimoniales por considerarlas “un símbolo de la vieja política”, además afirmó que: “Tere Madera no ocupará su lugar en caso de lograr una banca en la Legislatura Provincial”.

“Nosotros venimos a servir a la política y no a servirnos de ella, queremos representar lo bueno y noble de la política, no lo malo que está relacionado a viejas prácticas que no han hecho más que perpetuar el poder de unos pocos, un ejemplo de eso son las candidaturas testimoniales”, sostuvo Galván, quien además cruzó a la candidata del PJ Teresita Madera expresando que: “vemos a su candidatura como testimonial y creemos que en caso de ganar, no va a ocupar su lugar, ya que seguramente se postulara en un cargo nacional en octubre”.

Se refirió a los últimos casos de candidaturas testimoniales y recordó que, actualmente, Chilecito no está representado por todos sus diputados, ya que la banca de Ricardo Herrera está vacía desde diciembre del 2015.

De la misma manera se refirió a casos como el de Alberto Paredes Urquiza, “él ganó un lugar en el recinto en el 2013, pero lo mantuvo vacante hasta el 2015, cuando asumió Enrique Rodríguez. Tampoco debemos olvidarnos de José Aparicio, que no cumplió con el mandato que los vecinos de Sanagasta le asignaron cuatro años atrás”, agregó.

Asimismo reiteró que uno de los ejes de gestión será la transparencia, “es una de las demandas de la gente, por eso, lo primero que haremos al asumir, en caso de que lleguemos, será hacer nuestra declaración jurada de bienes, porque la gente debe saber con qué bienes se entra a la función pública y con qué se va”. Además anticipó que presentarán un proyecto de acceso a la información pública “para que todos sepamos cómo se gastan los fondos que recibe la provincia”, sostuvo.

Por último, el principal candidato de Cambiemos-FCR aseguró que el espacio no apunta a “ocupar una o dos bancas”, sino a encaminar a la provincia a través de un proyecto que se viene trabajando desarrollando hace años y que tiene como fin gobernar a La Rioja en el 2019.