a quien pondrás freno vos inoperante vaga!! no sabes ni hablar tere madera estas puesta a la fuerza por el Beder otro chanta mas!! que la gente abra los ojos y deje de votar por bolsones!!esta despues de las elecciones no le van a ver mas la cara!!!encima no sabe ni hablar que va a discutir en el congreso?? por favor habramos los ojos!!!no les voten mas a estos personajes!! cara duras!