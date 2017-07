Mauricio Macri se puso al frente de la campaña electoral. El Presidente arrancó y terminó la jornada del viernes pasado enfocado en las elecciones.

El mandatario recibió a un centenar de candidatos del oficialismo en todo el país en la residencia Olivos, donde los agasajó con un cocktail, una cena y se tomó una fotografía.

Entre ellos se encontraban Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, candidatos a senadores nacionales por Cambiemos La Rioja, y Julio Sahad y Patricia Rippa, aspirantes a diputado nacional.

El Jefe de Estado, que buscó motivar a sus candidatos con un encendido y breve discurso, tendrá un protagonismo creciente en la campaña. A sus visitas a los principales distritos, les sumará publicaciones en Facebook con los candidatos de todo el país.

“Estamos viviendo un momento histórico de la Argentina. Lo que nos estamos jugando es algo mucho mas que la discusión política. Nos estamos jugando si somos una frustración más en la historia de la Argentina o somos lo que realmente venimos a cambiar la historia”, dijo Macri.

“Lo que les quiero transmitir es que esta campaña yo no la siento como una campaña a la cual le tenemos que ganar a los otros candidatos. Esta es una campaña entre nosotros, la gente y el futuro. Lo que tenemos que hacer es hacer crecer la esperanza. Es sostener a aquellos que nos pusieron acá, porque no llegamos por obra y arte de la magia sino porque muchísima gente contra viento y marea decidió un cambio y sintió que nosotros representábamos eso”, agregó el presidente.

Luego, en su discurso, señaló que “lo que nos ha sostenido como el gobierno con mayor apoyo en todo América, y tal vez, con uno de los que más apoyo tiene en el mundo entero a pesar del lugar de donde salimos. De evitar ser el titanic nuevamente. Y la gente sigue bancando porque tiene esperanza, pero necesitamos fortalecer esa esperanza, hacerla crecer, hacerle entender a la gente que este proyecto es para todos los argentinos y que no es solamente para un sector. Y para eso, lo más importante es ser auténticos, es realmente expresar lo que sentimos en el corazón y el que no lo sienta que agarre la puerta y salga de esta campaña porque esas cosas no se pueden transmitir si uno no está verdaderamente convencido”, subrayó Macri.