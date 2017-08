El Gobierno Provincial se hará cargo de proveer el medicamento que necesita el afiliado Rodrigo Álamo para el tratamiento de su enfermedad. Así lo resolvió el gobernador Sergio Casas tras mantener este viernes por la tarde una reunión con los familiares de Álamo. En este encuentro, el mandatario asumió el compromiso de brindar una solución definitiva respecto de la cobertura de este medicamento.

Casas le pidió a la familia de Álamo que el martes próximo por la mañana se presenten en la obra social APOS a fin de entregar toda la documentación necesaria que se requiere para la importación de la droga que necesita el afiliado.

Álamo padece Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y para su tratamiento requiere de una droga denominada eculizumab que debe ser traída del exterior.

Según comentó el administrador de APOS, Emilio Castro, el afiliado se proveía del medicamento a través de un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y relató que a partir del año pasado la provisión de esta droga empezó a tener demoras por lo que el paciente se descompensó en varias oportunidades.

Por eso, la familia Álamo pidió la cobertura del medicamento a las obras sociales APOS y a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Pero en el caso de la obra social provincial, el medicamento no podía cubrirse. De acuerdo a lo explicado por Castro, la cobertura de la droga no era factible debido a que APOS no contaba con los medios para importarla.

En ese marco, la familia Álamo presentó un recurso de amparo en la justicia para exigir la cobertura y obtuvo un fallo favorable.

“Ahora será la propia Provincia la que va a hacerse cargo y va a realizar la importación del medicamento”, amplió el titular de APOS.

Por otra parte, Castro viajó este viernes a la ciudad de Córdoba para avanzar en todas las diligencias necesarias para la importación de la droga, además de resolver las cuestiones vinculadas con los costos del medicamento. Estas diligencias de Castro fueron realizadas en la sede de ANMAT de Córdoba.

Hay que destacar que el afiliado Rodrigo Álamo tendrá la cobertura gratuita del medicamento y que será la Provincia la que se encargue totalmente del costo del mismo.

Finalmente, el funcionario precisó que Rodrigo Álamo se encuentra actualmente en el Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires donde se aplicó una dosis de eculizumab. En este caso, la droga fue provista por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la cobertura de internación la cubrió APOS.