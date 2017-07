El ministro de Hacienda y precandidato a senador nacional suplente, Ricardo Guerra, dio a conocer este lunes que en reuniones mantenidas con el Gobierno Nacional, funcionarios macristas propusieron al Gobierno de La Rioja la posibilidad de implementar medidas para despedir a empleados estatales. Al respecto, aseguró que por decisión política del Gobierno Provincial “no tenemos previsto dejar a gente sin trabajo”.

Sugerencia de reducir planta estatal

“En reuniones que oportunamente se mantuvieron con funcionarios del Gobierno nacional, se nos ha consultado de manera directa si nosotros teníamos en mente implementar este tipo de medidas, como retiros voluntarios o similares”, aseguró el ministro de Hacienda de la Provincia, Ricardo Guerra. Al respecto, el titular de la cartera aseguró que “no tenemos previsto dejar gente sin trabajo desde el sector público, ni implementar medidas que en su momento no han dado los resultados que en la teoría se esperaban, como que los trabajadores pudiesen dejar el Estado y con la indemnización pudiesen desarrollar una actividad que les permita vivir dignamente. Eso no sucedió y dada la situación actual de la economía es muy difícil que se pueda dar. Por lo tanto la Provincia no va a tomar ese tipo de medidas”, aseguró.

Sectores beneficiados

Por otra parte, Guerra realizó un balance de la crítica situación por la que atraviesa el país en materia económica. En primer lugar, analizó que “hay sectores de la economía a los que les han transferido recursos a través, por ejemplo, de la quita de retenciones, como es al campo, a la actividad minera y demás, es decir que los ha beneficiado decidiendo que cuando hagan sus operaciones con el exterior no les retengan dinero. Es dinero que les queda en sus empresas y estamos hablando de sumas importantes, casi 70 mil millones en el campo, casi 4 mil millones en la actividad minera, entonces si después las restricciones va a venir al resto de los sectores, los asalariados, las provincias o las obras es injusto”, resaltó.

En ese marco, el funcionario provincial consideró que “hay que sentarse y consensuar cómo salimos de esto entre el Gobierno Nacional, las Provincias y todos los actores. Sería la única forma. Mientras no se logre controlar esto, insisto, de una forma consensuada, porque sin dudas se comienzan a tocar intereses y deberían ser equitativos y justos, o en todo caso los que más tienen que pongan más que sería lo más justo, no se va a poder controlar la inflación ni la suba de precios”, enfatizó.

El campo

En su análisis, el titular de la cartera de Hacienda provincial resaltó que “por lo que se observa en las estadísticas, el campo no ha devuelto los beneficios que ha recibido. Hubo un pequeño incremento en el empleo pero las cantidades físicas que se producen han disminuido; no obstante, sí hubo marcados aumentos de precios. Entonces como balance final, tuvo un gran beneficio pero no ha retribuido a la economía, para que de esa manera se beneficie el resto de la población como se podía haber esperado”, subrayó.

Economía sectorizada

Así también, Guerra enfatizó que “Argentina es un país que se ha desarrollado de una manera muy asimétrica y se puede ver a simple vista. Una cosa es la región pampeana y otra es la periferia de esa región, ya sea norte, noreste, noroeste, Cuyo, y la Patagonia. Los grados de desarrollo son muy diferentes y los efectos de estas políticas que son centralistas, porque hay sectores que se ven beneficiados pero están emplazados en esa zona central, es en detrimento de otra región. Es como que la brecha se va a tender a profundizar”, manifestó.

Promoción industrial

Por otra parte, Guerra expresó su postura respecto a la Promoción Industrial. “La esencia del concepto que conlleva la Promoción Industrial es una política diferenciada para las regiones más deprimidas en su grado de desarrollo”, dijo y consideró entonces que “para poder ir tendiendo a cerrar esa brecha entre la región de mayor desarrollo y esta zona periférica como la nuestra lo que hay que hacer es fijar políticas diferenciadas, una de ellas es la Promoción Industrial, es decir incentivar la inversión a través del diferimiento de impuestos”. Al respecto, el funcionario provincial lamentó “no vemos que eso esté en la agenda del Gobierno”.