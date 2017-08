El gobernador Sergio Casas, acompañado por vicegobernador Néstor Bosetti, el ministro de Gobierno Claudio Saúl y los concejales miembros de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Capital, Duilio Madera, Raúl Larraín, Alcira Brizuela, Warren Córdoba, Lucas Adaro y Gabriela Amoroso, realizaron este lunes una conferencia de prensa para informar sobre el envio de fondos al municipio de Capital.

Las autoridades aseguraron una maniobra política por parte del intendente Alberto Paredes Urquiza que dijo no contar con los fondos, cuando en realidad los mismos fueron transferidos concretamente. Además, adelantaron que se realizarán las presentaciones correspondientes para que se especifiquen los fondos en cuentas de bancos no oficiales, como Banco Macro.

La aparición de los fondos

El gobernador Sergio Casas dio a conocer que durante el fin de semana se mantuvieron en permanente contacto y arduo trabajo junto a los concejales de Capital a fin de buscar solución al problema que había planteado el intendente capitalino el viernes al mediodía, donde aseguraba que no podía pagar al denominado Programa de Empleo Municipal. “También en ese momento anunció que iba a sacar un préstamo para el día lunes, cosa que nos parecía demasiado extraño”, agregó.

En ese marco, dijo que trabajaron fuertemente porque “no íbamos a dejar ni poner en vilo a ningún empleado sea de planta permanente, transitoria o de un programa determinado”. “Esto llevó a que los concejales se movilizaran porque aducían que había una falta de depósitos por parte de la Provincia”, señaló y afirmó: “esto nos extrañaba porque al Municipio de la Capital se le había girado como a todos los municipios de la provincia, los recursos en tiempo y forma, con el aditamento que al municipio de Capital le habíamos adelantado en el concepto ‘adelanto de coparticipación’ la cifra de 21 millones de pesos”.

Luego, comentó que en ese marco de trabajo, los concejales pedían que otra vez la Provincia hiciera un adelanto de Coparticipación. “Le íbamos a adelantar la cifra de 9 millones 500 mil pesos al municipio de Capital y en ese momento aparecía en el Banco Rioja una transferencia por una cifra de 9 millones 400 mil pesos del Banco Macro al Banco Rioja, con el destino para que se pague a los programas de empleo municipales”, expuso y dijo contar con la documentación que respalda sus declaraciones.

Jugaron con la necesidad de la gente

“Se ha estado jugando con los empleados del Programa de Empleo Municipal”, lamentó y reiteró que “el día viernes esa plata estaba en tiempo y forma para que puedan cobrar”. “Nos parece una maniobra atentatoria contra el empleado”, expresó.

Asimismo, puso en duda las afirmaciones del intendente y dijo que “no hay Banco en el mundo que pueda otorgar un préstamo en cuestión de horas a una institución”. De igual manera, expuso que “cualquier institución pública de la provincia tiene como agente oficial únicamente al Banco Rioja”.

Analizó que “todo esto nos lleva a reflexiones y acciones concretas”. En ese sentido, dio a conocer que “por parte del Concejo Deliberante de Capital, me han comunicado que van a constituirse en comisión” para saber por qué el Municipio tiene una cuenta en el Banco Macro, “no solo donde se retiran fondos que son depositados por parte de la Provincia a la comuna capitalina con destino a pago a funcionarios y otros conceptos que no tenemos conocimiento”.

“Estas maniobras se tienen que terminar. No podemos permitir que se juegue con la gente, mucho menos por cuestiones políticas”, enfatizó y lamentó la serie de agravios difundida por redes sociales. “No es tiempo de odios ni de resentimientos”, remarcó.

Así también, el gobernador Sergio Casas informó que instruirá a los concejales para que “actúen bajo el imperio de la ley para que puedan a través de sus ordenanzas librar los oficios, en este caso al Tribunal de Cuentas Provincial que también tiene injerencia, al Tribunal de Cuentas Municipal y para que se investigue cuál es el destino que tienen concretamente los fondos del Banco Macro o si hubiera otra institución bancaria”.

La Provincia defiende al trabajador

Casas aseguró que el Gobierno Provincial centra sus esfuerzos en la defensa de los trabajadores. “Desde este equipo de gobierno siempre vamos a tener como principal objetivo defender la fuente de trabajo y en este caso de un Programa de Empleo Municipal para que se mantenga, para que se conozca quienes son, qué monto perciben, para que se dé estabilidad a ese programa”. Esto porque “también tenemos información que se cambian los nombres y no sabemos si tienen documentación respaldatoria”, agregó.

“A nosotros nos motiva una sola razón que son los trabajadores”, recalcó. Nuevamente, cuestionó que “el envío de fondos estuvo solucionado el día viernes y por una maniobra irresponsable, política, de poco valor, poca conducta y la irresponsabilidad de empezar a culpar a determinados dirigentes reconocidos de nuestra provincia, han dilatado y han permitido esto”. “Eso va a ser materia de investigación del Tribunal de Cuentas, de la Justicia, de este Concejo Deliberante que estuvo preocupado”, sostuvo.

“Si recuerdan, el día viernes el Banco Rioja había comunicado que el Municipio no había presentado toda la documentación como correspondía y por ese motivo no podía pagar. Hoy la Municipalidad de Capital ha transferido ya esa plata cuando este gobernador por pedido de los concejales estaba pidiendo que le hagamos un nuevo adelanto, 9 millones 500 mil pesos para que estas familias del Programa de Empleo Municipal no estén en zozobra. Pero no hizo falta, porque esa maniobra finalmente llegó a feliz término y pudo ser devuelta a la institución oficial que tenemos todas las instituciones públicas”, manifestó.

Llamado a la unidad

El gobernador aseguró que “vamos a seguir gobernando y llamando a la unidad, al afecto y al amor”, y auguró que “se dejen estas cosas que no tienen nada que ver los riojanos”. “Los riojanos hoy tenemos que estar más unidos que nunca, demasiados problemas tenemos”, dijo y puso como ejemplo “la zozobra de los gobernadores de toda la Argentina con respecto a los fondos que está manejando este Gobierno nacional”. “Los llamamos a la cordura, a la responsabilidad y fundamentalmente a no jugar con nuestra gente que es sagrada”, enfatizó.

Comentó además que “en este momento la Nación nos está debiendo 574 millones de pesos solamente en Coparticipación Federal pero no estamos haciendo movilizaciones, estamos tramitando como corresponde, con las funciones que nos ha encomendado el pueblo, de acuerdo a la institucionalidad y en un marco de respeto vamos a las autoridades nacionales a reclamar lo que legítimamente nos corresponde”.

Respecto a la movilización del miércoles dijo desconocer los motivos. “Indudablemente si hay una convocatoria, diría que es política. No hay motivo para hacer convocatoria”, señaló. Al respecto, apeló a que “con corduras volvamos a estar en paz. Que no vayamos a marchas convocadas por una cuestión política que responde al macrismo, precisamente a Julio Martínez”.

Por último, aseguró que a Paredes Urquiza lo convocaron porque “él nació en el peronismo, estuvo en todos los cargos del peronismo y llegó por el peronismo”. “No le estamos reclamando que devuelva, sino que él se ha comprometido a apoyar la fórmula justicialista, me lo dijo a mí, personalmente, cuando estuvimos conversando en la Residencia. Nunca aprieto a nadie para que esté. Hace muy poco él mismo salió a apoyar el fallo que lo acreditaba a Carlos Menem como candidato. Es libre de apoyar, pero si tiene otro compromiso, que lo diga”, enfatizó.

Vamos a trabajar para garantizar el pago

Por su parte, el concejal Raúl Larraín agradeció la predisposición del gobernador de la Provincia para llegar a una solución a este problema que preocupa a los empleados municipales. “Todo el fin de semana estuvimos tratando de buscar una solución. Le pedimos al gobernador que adelante una vez más los fondos al Municipio para hacer efectivo el pago y nos damos con la noticia de que los fondos fueron girados del Banco Macro al Banco Rioja”, explicó.

De esta manera, insinuó que “no queda otra cosa que pensar que es una maniobra política por parte del intendente Paredes Urquiza de querer producir zozobra en los empleados, los ciudadanos y en la Provincia al decir que no contaba los fondos, cuando en realidad queda a las claras que contaba con los fondos en el Banco Macro”.

“Con el gobernador nos comprometimos que a través de una ordenanza vamos a reglamentar los fondos de la planta PEM, para que no pasen este tipo de problemas”, indicó el concejal del Bloque Peronista. “Vamos a trabajar con los concejales esta semana para llevarla a cabo”, agregó. Al finalizar, redobló el compromiso de los concejales de trabajar para garantizar el cobro en tiempo y forma a los empleados de los PEM: “el Gobierno de la Provincia les remite mensualmente como corresponde los fondos por Coparticipación al Municipio para que se haga efectivo ese pago y nos comprometemos garantizar que así sea”.