El gobernador Sergio Casas, al efectuar su discurso por el 426º aniversario de la provincia de La Rioja, pidió a todos los riojanos, aún en el disenso y las diferencias, construir unidos una identidad como riojanos, avanzar hacia el bien común como único objetivo. También resaltó políticas claves, como la integración y a educación, el repudio al 2x1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y enfatizó el respeto a la vida en democracia, tras lo que llamó a votar en las próximas elecciones por quienes se juegan en defensa de los recursos de los riojanos.

Puso en valor el respeto institucional con la Nación, agradeció en especial a diferentes funcionarios, pero sostuvo que esa relación debe ser de ida y vuelta, con mayor reciprocidad y reiteró que la provincia no cejará en su lucha por recuperar el punto perdido de coparticipación.

En ese sentido, el mandatario destacó que “es un gusto estar con todos ustedes en un día tan caro a la historia, a la riojanidad, por eso es tan grato también ver la presencia de alumnos, docentes, personal directivo, entre otros” y expresó que “recién cuando venía para este hermoso lugar que es el parque de la ciudad, enclavado prácticamente al pie de los cerros, pensaba, al pasar por esa majestuosa figura del Chacho Peñaloza, por lo que será el monumento que le debíamos a la figura de Juan Facundo Quiroga, pensaba, cuáles hubieran sido las palabras que el Chacho, Facundo o Victoria Romero, o tantos riojanos, que pasaron y estuvieron al frente de los destinos de La Rioja, qué nos hubiesen dicho hoy, tengo la plena certeza que hubiesen pedido el mensaje de unidad de todos los riojanos”.

“Pero no la unidad entendida como la unidad de pensamiento, o la unidad política, sino una unidad entendida en un concepto social, una unidad donde convivan consensos y disensos, donde puedan coexistir diferentes expresiones políticas, religiosas, culturales, teniendo como objetivo el bien de todos, esto no es un blanco o negro, dentro o fuera, acá es todos adentro de nuestra Rioja, a partir de lo cual podemos construir nuestra identidad, y para eso necesitamos reconocernos primero como comprovincianos, como hermanos, como una familia, tal como lo plantea el Papa Francisco habitualmente”, manifestó.

El titular del Ejecutivo sostuvo que “Su Santidad nos dice que la familia es escuela de humanidad, escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros, a estar atentos a la vida de los demás. Las familias no son un problema, son principalmente una oportunidad que tenemos que cuidar, proteger, y acompañar. Es cierto que no existe la familia perfecta, como no existe una sociedad perfecta, pero eso no impide que no sean la respuesta para el mañana, que no sea el camino que debemos seguir, lograr estar unidos”.

Casas remarcó que “esa es la verdadera unidad y la que debemos alcanzar sin mezquindades, sin egoísmos, es la unidad que nos debe llevar a seguir defendiendo nuestra vida en democracia, que costó mucho recuperar, una democracia que costó que se vuelva a meter en los poros de nuestra piel, sentirla, vivirla y para ello hubo que sufrir, perdonar, y seguir adelante, pero que quede bien en claro, perdonar no quiere decir que no se haga justicia, que no se respete el dolor, que se pisoteen las instituciones, por eso es que desde este lugar que hoy nos toca ocupar circunstancialmente, criticamos y condenamos abiertamente, con convicción y coraje, el fallo que benefició con el 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad”.

El mandatario también indicó que “es esta democracia la que debemos cuidar también ejerciendo nuestros derechos cívicos, como el voto, y justamente este año los riojanos iremos a las urnas para renovar las cámaras legislativas, tanto a nivel provincial como nacional, lo que no es algo menor, porque es precisamente en esos recintos, especialmente en la Nación, donde se deciden muchos aspectos que luego afectan la vida de nuestra provincia, de nuestro pueblo, de riojanas y riojanas, para bien o para mal y es por ello que debemos participar y debemos hacerlo también en unidad, teniendo en cuenta aquellos hombres y mujeres que luchan por La Rioja, cuyo único cobijo es la bandera de La Rioja, con el coraje que tenían los caudillos para defender lo que era de La Rioja”.

“No vamos a renunciar a nuestros reclamos, nunca lo hicimos, no nos vamos a poner de rodillas ante nadie, solo ante Dios, para pedir que nos abra el corazón y la mente, para pedir que como hermanos podamos luchar como tantos otros riojanos y con la fuerza de los caudillos federales es con la que vamos a luchar para recuperar el punto de coparticipación que nos fuera arrebatado en el año 1988 y por el que aún seguimos levantando nuestras banderas, recursos que cambiarían radicalmente el rumbo de nuestra provincia y para lo que ahora contamos con el respaldo de importantes provincias como Córdoba”, puntualizó y agregó que “con esa misma fuerza vamos a defender también el empleo público, qué nos pueden pedir que ajustemos si ya no hay nada para ajustar y también vamos a defender los puestos de trabajo que genera el sector privado, que hoy atraviesa momentos de incertidumbre, pero seguiremos firmes junto a ellos”.

El Gobernador precisó que “estamos seguros que ese día de la restitución de ese punto llegará indefectiblemente, pero mientras tanto tratamos de conseguir todos los recursos posibles para poder garantizar los servicios básicos y esenciales del estado, como salud, educación y seguridad y a la vez poder ejecutar un plan de desarrollo que permita cambiar definitivamente la matriz productiva de la provincia”.

El mandatario resaltó que “tenemos muchos objetivos y metas como provincia, desde construir dos mil viviendas por año, más escuelas, fortalecer el programa de entrega de computadoras a nuestros chicos, generar energía renovable desde nuestro parque eólico, que será uno de los más grandes de Sudamérica, abrir vías de salida al Pacífico a través del corredor bioceánico por el paso de Pircas Negras, para lo cual contamos con todo el apoyo de provincias como Córdoba y Santa Fe que necesitan de esta salida, porque significaría abaratar costos operativos en un 40% y se ganaría en competitividad, a la vez que se profundizarían los lazos de integración con el hermano país de Chile, una integración que debe ser una avenida de ida y vuelta”.

“Además de desarrollar el turismo, generar oportunidades para nuestra gente, persiguiendo el fin común de mejorar la calidad de vida de los riojanos”, señaló, tras lo cual indicó que “también con un profundo respeto y sentido democrático aceptamos y apoyamos desde la institucionalidad y con numerosos gestos, a un gobierno nacional de signo distinto, que ha tendido en algunos de sus principales actores a gente que nos ha apoyado con decisión, aunque a veces no pueden porque su filosofía es otra, pero tenemos que ser agradecidos y en ese marco quiero destacar al ministro del Interior Rogelio Frigerio, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el secretario de Vivienda, Domingo Amaya, pero este es un camino de dos manos, porque con nuestros legisladores nacionales les dimos las herramientas para que tengan la viabilidad necesaria para que puedan trabajar, queremos que le vaya bien a la Nación, pero también queremos que le vaya bien a las provincias, a La Rioja, que nos devuelvan los recursos que nos pertenecen, a esta tierra y esta gente, esa es la manera en la que vamos a poder desarrollar definitivamente esta tierra en beneficio de todos los riojanos”.

Casas manifestó que “pero aun a pesar de las dificultades, de una situación económica y financiera difícil, no tenemos por opción el bajar los brazos y seguimos adelante, día a día, con el trabajo de todos, de nuestro equipo, de lo que llamamos el héroe colectivo, porque como digo siempre, acá no hay salvadores, sino que vamos a llevar a esta provincia a su destino de grandeza entre todos, aun en el disenso, aún en la diferencia, pero el fin debe ser el mismo, construir entre todos la provincia que soñamos, la que queremos para nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”.

“Por eso quiero decir en este día tan especial, a todos y cada uno de ustedes, a los que nos visitan, a los que nos acompañan desde las instituciones, al querido pueblo, que cada día que pasa demos gracias Dios por estar, pero también le pidamos la bendición, que nos abra mente y corazón; a nuestro santo patrono, San Nicolás, a la Virgen, para que sigamos luchando para que La Rioja sea digna, para que los jóvenes sigan esforzándose en sus estudios y vengan a tomar la posta de esta provincia. Feliz cumpleaños Rioja del alma”, concluyó.