“Vamos a convocar para el próximo viernes a las 5 de la tarde a un acto de la riojanidad para que defendamos lo que es de La Rioja”, anunció el gobernador Sergio Casas al invitar a todo el pueblo a manifestarse frente a la decisión del Ejecutivo Nacional de no incluir en el Presupuesto Nacional, por primera vez en la historia, los fondos en compensación por el punto de Coparticipación que le arrebataron a La Rioja, que significarían actualmente 5.600 millones de pesos.

“Espero que el presidente de la Nación repare este daño que le hace al pueblo de La Rioja”, expresó Casas, a la vez que consideró que “los riojanos y riojanas hoy más que nunca tenemos que marchar juntos porque nos quieren someter al máximo escarnio que pueden hacerle a una provincia: que no le pague el sueldo a los trabajadores”.

Frente a conocer detalles del Presupuesto Nacional 2018, Casas consideró “que pongan 0 pesos es una afrenta que no tiene nombre, no tiene límites”. “Esto no es de un gobierno democrático”, cuestionó y sostuvo que “o está muy mal asesorado, o lo han hecho equivocar al presidente o indudablemente hay una persona que tiene tanto odio contra La Rioja, porque no es para el gobernador, es para la gente de La Rioja, de acá se pagan los sueldos”. De inmediato recordó que “La Rioja destina casi el 92 por ciento para el pago de sueldos”.

Sin embargo afirmó: “esto, al contrario, nos fortalece”. De esa manera, hizo hincapié en la unidad de todos. “Les pido a todos los riojanos que nos unamos por La Rioja, que vayamos juntos a pelear esto. Esa es la consigna que este equipo de Gobierno va a tener, pero tenemos que ir con fe, alegría y esperanza, como seguramente lo deben haber hecho nuestros caudillos”, resaltó.

Consideró que de este modo se están anticipando a un ajuste a la provincia y además “rompen una tradición”, recordando que “Alfonsín que era presidente cuando se sanciona la Coparticipación, le empezó a devolver automáticamente a las provincias que le habían sacado: Misiones, Buenos Aires y La Rioja”. Por lo tanto dijo: “espero que este señor presidente reconozca su error”. “Pero ponerle Cero pesos a La Rioja es ponernos el pie sobre el cuello”, graficó.

“Creo que el mensaje es claro, nos quieren hacer que dejemos gente en la calle, que bajemos los sueldos, que no prospere. Pero nosotros vamos a marchar, vamos a ponernos de pie y a estos resentidos que buscan la pelea permanente les decimos que si quieren pelear que vayan a otro lado. Nosotros no necesitamos pelear, necesitamos vivir en paz y armonía, pero armonía con nuestra gente”, expresó. Asimismo, dijo que con esta medida “queda demostrado que ellos gobiernan para Capital Federal y los grupos concentrados de poder”, y comentó que “igualmente, a los otros gobernadores que no tienen quita de Coparticipación les están retaceando por otro lado”.

El gobernador dijo que frente a “este atropello que no tiene nombre”, realizará las presentaciones correspondientes. “Vamos a ir a la Corte Suprema, vamos a notificar al Poder Ejecutivo, vamos a ir a la Cámara de Diputados de la Nación, ya nuestros diputados están hablando con los presidentes de Bloques”, indicó. “No nos vamos a quedar quietos, pero le pido a todo el pueblo, sin distinción de banderías, que marchemos por La Rioja. Que los resentidos, aquellos que no quieren La Rioja que se dediquen a otra cosa porque si no se ponen la camiseta de La Rioja, no son riojanos”, enfatizó.

En este contexto, Sergio Casas lamentó la falta de compromiso del dirigente de Cambiemos en La Rioja Julio Martínez. “No entiendo a Julio Martínez, fue ministro, le hemos pedido ayuda, con la intendenta le hemos solicitado, y ahora se dedica a poner freno. Nos apoyan legisladores de la talla de Sergio Massa, Axel Kicillof, Oscar Romero, Recalde, y es una vergüenza que nuestros diputados nacionales de la oposición no parecen riojanos”, sostuvo.

