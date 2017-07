Pidió recordar las promesas de Mauricio Macri y sus aliados antes de llegar a la Casa Rosada y todo lo que no cumplió: “prometió baja inflación y sube, luego prometió pobreza cero y multiplicó los pobres, y prometió más empleo y solo hay despidos”. Luego, fue más allá y sostuvo que “Nación actualmente implementa gestión de corte liberal”.

El gobernador Sergio Casas anunció este martes, al hacer entrega de 16 viviendas en la localidad de Olta, en el departamento General Belgrano, que se concretará la construcción de 12 nuevas viviendas por el sistema de cooperativas y destacó el trabajo en equipo de su gestión.

En el plano político pidió a los riojanos que cuando los representantes de la oposición los visiten les reclamen lo que les corresponde legítimamente y señaló que “ya no se matan caudillos, pero los aumentos y los despidos son una forma de matarnos de a poco”.

El mandatario destacó que esta entrega se concreta después de un largo tiempo y en ese sentido puso en valor las gestiones tanto del intendente Carlos Romero como del diputado Juan Urbano, al igual que el equipo del Ministerio de Infraestructura que encabeza Juan Velardez y la Administración de Vivienda.

También destacó la presencia de la intendenta de Arauco, Florencia López, y del diputado provincial Danilo Flores, quienes son parte de la lista del PJ para la próxima elección legislativa nacional, y puntualizó que son personas de bien, trabajadoras, y que dejarán todo para llevar a la victoria a la lista que encabeza Carlos Menem, un símbolo de los riojanos. “Esta gente es de vital importancia para que no nos pongan de rodillas y podamos tener una provincia digna”.

“Hoy es un día muy especial porque muchas familias de este departamento reciben sus viviendas”, enfatizó y manifestó que “los gobiernos hacemos obras, pero los hogares los hacen las familias”.

El Gobernador expresó que “para que una familia, un barrio, una ciudad, una provincia, crezcan, hace falta unión, estar juntos. Estos no son momentos fáciles, venimos de una gestión anterior donde fui parte y no nos daban los días de la semana para entregar las viviendas, eran barrios enteros, porque había un gobierno nacional que apoyaba, sensible a las necesidades de la gente, que pensaba en el interior”.

Agregó que “al presidente y su equipo le hemos pedido que nos ayude, como riojanos nos pusimos a disposición, para que le vaya bien, porque estamos en democracia, pero las relaciones son un camino de ida y vuelta y esa ayuda no llega y por eso apelamos a nuestro esfuerzo, a hacernos con ese coraje que nos legaron los caudillos y plantarnos y reclamar lo que nos corresponde y viene en cuentagotas, pero no vamos a bajar los brazos”.

“Vamos a seguir luchando para que la provincia tenga lo que merece, educación, seguridad y una vivienda propia”, sostuvo y acotó que “sé que hay gente en este departamento que necesita su vivienda, y hoy tomo lo decisión de que se pongan en marcha las doce nuevas viviendas por cooperativas y se solucionen los problemas de la gente y lo hago porque somos un equipo, nadie puede solo”.

El mandatario dijo que “sé que hay muchas cosas que el Presidente Macri no debe saber, pero tiene sus representantes en la provincia y vendrán por acá, como andan por todos lados y les pido que nos atrevamos a decirles que nos devuelvan los recursos que le corresponden a los riojanos, o ya olvidamos cómo estos gobiernos de corte liberal han perseguido a nuestros hombres, tenemos que tener memoria y sabernos reconocer como hermanos, porque esos hechos de barbarie contra nuestros caudillos no se repetirán, pero de alguna manera cuando aumentan el precio de los combustibles, de la luz, de la canasta básica, nos matan de a poco” y reclamó que “el federalismo deje de ser declamado y pase a ser practicado con políticas activas, que evite los despidos de nuestras fábricas, que cuidemos a nuestros trabajadores y que podamos seguir trayendo obras para la gente”.