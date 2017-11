El gobernador no solo quiere que Nación incluya en su Presupuesto 2018 $5.600 millones en concepto de compensación por el punto de coparticipación perdido por la provincia. Sino que además busca que esto sea algo automático todos los años y que también se actualice dicho monto. Reiteró tener el compromiso de Julio Martínez para gestionarlo.

El gobernador Sergio Casas hizo referencia a la importancia de contar con los fondos que legítimamente le corresponden a La Rioja y que deben ser incorporados en el Presupuesto Nacional, reclamo que se instaló a nivel nacional y está en la agenda legislativa y de los gobernadores no oficialistas. “Lo nuestro es una tarea constante que hacemos permanentemente con nuestros diputados nacionales, el vicegobernador y ministros”, expresó al ser consultado por la prensa sobre el proyecto de presupuesto provincial que fue enviado a la Legislatura.

Asimismo, resaltó que “avanzamos en no sólo recuperar lo que legítimamente nos corresponde, que este año daría 5.600 millones de pesos, sino también de asegurar una cláusula que de por sentado esto definitivamente”. Reiteró que hace unos días habló con los senadores nacionales electos de Cambiemos, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria de que tenemos que defender a La Rioja y ese es el compromiso. “Tenemos esperanza”, remarcó.

En el marco de la inauguración del Centro alternativo de procesamiento de datos, el gobernador hizo hincapié en aclarar que “estos mal denominados fondos extracoparticipables no es algo que nos viene extra, sino que es en compensación y algo que el senador Miguel Pichetto le llama fondos permanentes, porque desde el momento en que le quitaban a La Rioja el punto de Coparticipación automáticamente empezaron a suplantarle o compensarle ese fondo”.

De esta manera, apuntó a la necesidad de hablar con claridad y comprender que “esta tiene que ser una tarea de todos los riojanos, porque son fondos de todos y cada uno de los riojanos que nos arrebataron el año 1988 y la tenemos que luchar todos”. También aprovechó la oportunidad para decir que “esto es algo que tenemos que defender todos, más allá de nuestra ideología, y lo tenemos que hacer con la única bandera que es de ser riojanos”.

Además, Sergio Casas resaltó que “esto es algo que se ha instalado a nivel nacional”. Como ejemplo de esta trascendencia que tomó el reclamo de La Rioja por la incorporación de fondos en el Presupuesto Nacional, dijo que “está en la agenda legislativa, en la agenda de los gobernadores justicialistas y de los que no son también”. Así también, dio a conocer que “hace unos días hemos tenido la oportunidad de hablar con el senador electo Julio Martínez y con la senadora electa (Brizuela y Doria) de que tenemos que defender a La Rioja y ese es el compromiso”. “Tenemos esperanza”, remarcó.

“Sí lamentamos, y lo decimos con mucho respeto, que por primera vez en 29 años La Rioja en el Presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo y que va al Congreso Nacional, no se la haya contemplado, para eso tenemos que reparar este hecho histórico”, indicó. Al respecto, dijo que “avanzamos en no sólo recuperar lo que legítimamente nos corresponde, que este año daría 5.600 millones de pesos, sino también de asegurar una cláusula que de por sentado esto definitivamente, porque ir todos los años a reclamar la actualización y que nos reconozcan que no son fondos extras, creo que está bastante comprendida la situación”.

Casas agregó que entre las gestiones realizadas, también mantuvo diálogos con los ministros del Poder Ejecutivo Nacional “que nos dieron concretamente el reconocimiento”. “Pero hoy pasa por el Congreso Nacional, y vamos a estar presentes el día que se trate el presupuesto. Esperemos que se haga lo más pronto posible. Ahí va a estar toda La Rioja, encabezada por quien les habla, que tiene hoy la función de llevar adelante la gobernación de la provincia, pero también asegurando que esos fondos son tan legítimos y tan necesarios, que si nosotros no lo tuviéramos no podríamos pagar los sueldos”, enfatizó.