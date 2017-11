Lo sostuvo en referencia a la situación financiera al tildar de exiguos los $2800 millones de fondos extracoparticipables que Nación enviará a La Rioja. Si bien recalcó que no habrá ningún despido en el Estado, no descartó eliminar varios subsidios como por ejemplo a la energía y el transporte. Por último, cuestionó las reformas impulsadas por Nación y cuestionó a la CGT nacional por aceptarlas.

El gobernador Sergio Casas participó de la sesión especial del 132º Periodo Legislativo para la renovación parcial de la Cámara de Diputados, donde juraron los nuevos 18 representantes de los departamentos de la provincia.

“Es un acto que consolida esto que los argentinos amamos profundamente que es la democracia. Les agradecemos a los diputados que hoy terminan su mandato por su labor, no importa la pertenencia, lo importante es que todos somos riojanos y que han trabajado con ahínco y muchas fuerzas de acuerdo a sus convicciones por el bien de la provincia. Hoy también les damos la bienvenida a todos aquellos que han sido electos y seguramente traerán sus anhelos, convicciones y fe para que todos juntos trabajemos como verdaderos hermanos y hermanas de La Rioja”, expresó.

“Es una emoción venir a la Cámara, que es mi casa, a la jura de los nuevos diputados, porque cada vez que el pueblo se expresa en las urnas y elige nuevos representantes es importante, por esto venimos a acompañar su juramento y que asuman el mandato popular”, dijo el primer mandatario provincial.

Asimismo, sostuvo que “renovar la Cámara significa algo sumamente importante para la democracia, asumen los representantes del pueblo, en este caso de los departamentos”. Consultado en la ocasión respecto al cambio de Gabinete Provincial, reiteró que “con toda prudencia lo vamos a anunciar cuando corresponda”.

Macri y el reconocimiento a La Rioja

Por otra parte, fue consultado por la visita del presidente de la Nación Mauricio Macri al Parque Nonogasta Solar. “Ha sido una visita cordial, que había sido postergada”, dijo.

Resaltó, “creemos que La Rioja marcha a la vanguardia respecto a las energías renovables” y dio a conocer que el Jefe de Estado “nos ha comprometido una próxima visita en los primeros días del año que viene”. Dijo que para entonces se prevé inaugurar la ampliación del Parque Eólico Arauco que comenzará a producir 100 megas. Al respecto, agregó que ya llegó el equipamiento adquirido con el primer bono verde de la Argentina, logrado en una misión en los Estados Unidos, que ha colocado 200 millones de dólares.

“Al cabo de un año y medio, dos años, el Parque Eólico Arauco pondrá 300 megavatios en conexión con Cammesa”, subrayó el gobernador y aseguró que “esto lo va a convertir en el principal parque eólico de Sudamérica”. De inmediato, dijo que esto “más los 35 megas de energía solar en Nonogasta y los 2 megas que se generarán en un parque que se está construyendo con aportes de la Provincia a través de sus sociedades en Chepes, estaríamos convirtiendo a La Rioja en la principal provincia proveedora de energía limpia”.

Casas afirmó, “esto hemos conversado con el presidente, que se ha mostrado interesado y ha felicitado a La Rioja. Destacó a la vez que Macri “se ha comprometido también en ayudarnos a terminar la línea de 132 a los efectos de conformar el anillo energético que necesitamos los riojanos”.

“Tenemos que trabajar todos juntos como argentinos. Los riojanos tenemos que hacer la tarea de unirnos, trabajar respetándonos de acuerdo al lugar que a cada uno nos toca ocupar, y creo que es fundamental para que empecemos a convivir como una verdadera comunidad. No me voy a cansar de decirlo hasta que entendamos que los riojanos tenemos que estar unidos. Unámosno más que nunca y llevemos en nuestro pecho la única bandera que tiene que ser la de La Rioja”, subrayó.

PJ

En otro orden, el gobernador fue consultado respecto a la unidad en el PJ y declaró que el Partido “a nivel nacional está un poco desorganizado, tiene que haber un proceso de autocrítica y renovación. Esto no se trata de dejar nadie afuera, todos los procesos tienen que tener la base de la unidad pero también es hora de adaptarse a los nuevos tiempos”. “A nivel local está todavía pendiente la reunión para seguir analizando”, comentó.

Reformas

Más adelante, hizo referencia a la reforma previsional, laboral e impositiva y manifestó que los gobernadores “tenemos la posición que finalmente no triunfó, sí tenemos que decir que la Confederación de Trabajo a nivel nacional arregló un poco antes de lo previsto”. “Había una estrategia de trabajar todos en conjunto, los gobernadores estamos defendiendo justamente los empleos pero habiendo conocido que la CGT se adelantó, hemos quedado debilitados”, expuso.

“La gente ha votado por las políticas del presidente, si la gente ha querido eso tendremos que gobernar de acuerdo a las políticas que mande el presidente, que es la política que ya conocemos. Nosotros acataremos. No vamos a dejar de lado nuestras convicciones porque somos hombres de convicciones, pero también somos respetuosos de la voluntad popular”, sentenció.

Limitación presupuestaria

El gobernador dijo que la provincia será administrada de acuerdo al presupuesto aprobado. “Hay temas que no voy a decir todavía hoy, de algunos pormenores de lo que ocurrió, me voy a reservar para cuando llegue la instancia porque quiero preservar la unidad de los gobernadores y lo acordado en el pacto fiscal, pero tengo que decir que a nivel personal, no me he sentido del todo cómodo pero tuve que firmar porque está enmarcado en las nuevas políticas que lógicamente lleva adelante el gobierno nacional”, manifestó. Aseguró, “no hablo de aprietes, hablo de una realidad que ha sido conformada en las elecciones del 22 de octubre donde la gente ha votado ampliamente por las políticas del presidente”.

“Terminamos un año difícil donde nos tocaban 4.500 millones y nos han aprobado 2.500 millones. Empezamos un año mucho más difícil que el que estamos terminando, porque nos tocaban 5.600 millones y solo hemos conseguido 300 millones más, nos vamos a 2.800 millones”, analizó.

En ese marco, explicó que de acuerdo al presupuesto obtenido “podemos mantener nuestra planta de empleo, que va en marco de nuestra filosofía, pero hay una serie de subsidios que son responsabilidad del Gobierno Nacional que la Provincia no va poder seguir haciéndose cargo”. Al finalizar, al ser consultado por los subsidios en la boleta del servicio de energía eléctrica respondió: “voy actuar en marco al presupuesto que me toca administrar”.