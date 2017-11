El gobernador Sergio Casas celebró una nueva entrega de viviendas, con la presencia del secretario de Vivienda de la Nación Domingo Amaya, a quien invitó especialmente para ser parte de este acto que cumplió el sueño de 92 familias chileciteñas.

En la ocasión, se mostró respetuoso de la voluntad popular y reiteró el compromiso de apoyar al Gobierno Nacional, mientras bregó por un acompañamiento mutuo de gobernabilidad. Recalcó la importancia de un trabajo conjunto e hizo referencia al reclamo por los fondos compensatorios.

En ese sentido, expresó el agradecimiento al electo senador nacional Julio Martínez quien le aseguró en un diálogo que mantuvieron personalmente, el compromiso de acompañar en esta lucha, mientras Martínez asentía con su cabeza lo que el primer mandatario provincial expresaba.

Al dejar su mensaje en el acto de entrega de 92 viviendas en la localidad La Puntilla, departamento Chilecito, el gobernador Sergio Casas le dio una cordial bienvenida al secretario de Vivienda de la Nación Domingo Amaya y se mostró “feliz de estar en Chilecito nuevamente, en el querido barrio La Puntilla, donde estamos entregando estas viviendas”.

“Lo importante hoy es que las familias, que son los verdaderos dueños de las obras, tienen la posibilidad de conformar su hogar”, remarcó y planteó que “es lo que más importa y nos tiene que interesar a todos, a los que reciben hoy las viviendas, los que recibieron tiempo atrás y los que aún están en las listas de espera”.

Por una gobernabilidad recíproca

En la ocasión, Casas recordó que recientemente fueron las elecciones, y afirmó “reconocemos el valor que tiene la decisión del pueblo”. “Se ha consolidado el pensamiento que tiene el presidente de la Nación, somos respetuosos en ese sentido y vamos a acompañar la gobernabilidad que propone el presidente Macri”, aseguró.

“Pero también somos respetuosos de lo que el pueblo de La Rioja me ha conferido a mí y a este equipo de Gobierno”, agregó. De esa manera, sostuvo que “por eso respetuosamente siempre le hemos dicho al presidente que vamos a acompañar la gobernabilidad de la Nación, porque queremos que le vaya bien a la Nación, pero también queremos que nos acompañe en la gobernabilidad en la provincia de La Rioja, porque queremos que nos vaya bien”.

Casas manifestó que “este sueño no tiene banderías políticas, es cierto que cada uno tiene sus propias convicciones, pero cuando se trata de la República, de la gente, de la Patria, nos tenemos que olvidar de nuestras ideologías y pensar por nuestra gente, por La Rioja, por nuestra Argentina”.

Trabajo conjunto

Más adelante, en el marco de la importancia del trabajo en unión, el gobernador Sergio Casas destacó que entre las autoridades presentes en la ocasión, se manifiesta el compromiso de un trabajo conjunto. “En lo personal quiero alegrarme que aquí no hay distinciones de banderías políticas. Hoy soñamos con trabajar juntos. Yo lo he invitado a Julio Martínez, hoy electo senador nacional, así como he invitado a Inés Brizuela y Doria, como también está Danilo Flores, para que consolidemos a nuestra provincia”, sostuvo.

Agregó: “tenemos gente como Domingo Amaya que es un provinciano, que sabe de las necesidades del interior, no es la primera vez que al pueblo riojano le expreso mi agradecimiento a él y a Rogelio Frigerio, porque si bien es cierto que estas viviendas son del Gobierno anterior, Domingo ha contribuido para que hoy podamos concretar esta entrega de viviendas”. “Pero también quiero decirles que como Provincia de La Rioja hemos puesto 620 millones de nuestros alicaídos recursos para que podamos reactivar las obras”, informó.

Compromiso por el Punto de Coparticipación

Luego, hizo referencia a la lucha de La Rioja por la incorporación de los fondos de compensación por el punto de Coparticipación en el Presupuesto 2018. “Hoy estamos con un problema, que creo que se va a subsanar”, confió. Recordó que “nuestros legisladores, nuestros ministros de Hacienda, hemos estado con el conjunto de los gobernadores haciendo entender que esto que le arrebataron a La Rioja, no a un gobernador, tiene que ser legítimamente restituido”.

En ese sentido, expresó el agradecimiento al electo senador nacional Julio Martínez quien le aseguró el compromiso de acompañar en esta lucha. “Te doy las gracias Julio, porque esto lo hemos hablado personalmente, y sé que está tu compromiso para que La Rioja a partir del 1 de enero no tenga que sufrir las consecuencias”, manifestó el gobernador Sergio Casas, mientras Julio Martínez asentía con su cabeza lo que el primer mandatario provincial expresaba.

Inversión en viviendas

A continuación, Casas afirmó “aquí estamos para seguir”. “Domingo, sé cuál es la filosofía de pensamiento de hoy y hemos dispuesto, y acabo de decidir que los fondos nacionales de viviendas que tiene que administrar la Provincia de La Rioja sean invertidos en más viviendas y que podamos contribuir para que en definitiva podamos avanzar”, le expresó al secretario nacional y anunció a los presentes.

“Es cierto que ni 300 ni 500 viviendas nos pueden solucionar el déficit habitacional”, planteó y recordó que “tenemos presentado un proyecto por más de 2 mil viviendas por año”. “Sabemos de las consecuencias y de las situaciones que viven los presupuestos en la Nación y en las Provincias”, agregó.

Trabajar juntos con respeto institucional

Llegando al final de su mensaje, Sergio Casas reiteró “es hora que trabajemos todos juntos”. “Por eso quiero valorar este día, quiero valorar este palco, en este barrio de La Puntilla, que nos respetemos institucionalmente, cada uno en el rol que nos toca y que nos ha asignado la gente”, manifestó al realizar un llamado al trabajo conjunto y con respeto a lo que a cada uno le compete según su cargo. “Los dirigentes no somos dueños de hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que el pueblo ha decidido. Por eso el que es gobernador actuará como tal, el que es intendente actuará como intendente y el que es diputado actuará como diputado, pero todos juntos, como riojanos y como argentinos tenemos que trabajar por nuestra patria grande que es la Nación y nuestra patria chica que es La Rioja”, sostuvo y consideró que “solo de esa manera cumpliremos con aquello que soñaron una patria libre, justa y soberana”.

“En las elecciones el único ganador es el pueblo, y nosotros todos juntos tenemos el deber de defender. Lo más importante es poder trabajar en virtud de nuestra gente, para lograr la felicidad del pueblo y de la patria todos juntos”, subrayó.

Finalmente, parafraseó un fragmento de la Lección de Optimismo de Joaquín Víctor González. “Ya veis que no soy un pesimista, ni un desencantado, ni amargado por derrota alguna, a mí no me ha derrotado nadie y si así hubiera sido, la derrota solo hubiera conseguido hacerme más fuerte, más idealista, porque los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, ni en un Dios si lo tienen, solo piensan en un interés de sus cálculos financieros del negocio de la política y acá riojanos, riojanas, argentinos, argentinas, no tenemos que estar pensando en los cálculos de la política, tenemos que pensar únicamente en el amor, en el afecto para lograr ese ejército invencible e invisible, y de esa manera marchar juntos a los destinos de La Rioja. Nos sumemos al amor, al afecto de esta tierra, de La Rioja y conformemos junto a las otras provincias argentinas la Nación Argentina que sueñan nuestros mayores y las futuras generaciones”, manifestó.