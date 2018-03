Este lunes se cumplió un mes de la muerte de Emmanuel Garay, el cadete que dejó de existir a causa del “baile” que le pegaron en la escuela de cadetes que le produjo deshidratación aguda, insuficiencia renal y también falla multiorgánica.

En ese contexto, sus familiares y amigos acompañados por cientos de personas y también un sector de la dirigencia opositora al gobierno provincial marcharon por Plaza 25 de Mayo hasta el Tribunal Superior, Tribunales y la Casa de Gobierno.

Allí sus familiares ratificaron el pedido de justicia sin dilaciones y con presos sin privilegios, en obvia relación a las condiciones de detención de los ocho policías detenidos por el caso. Por otro lado, advirtieron que pese a tener el acompañamiento de referentes políticos del paredismo o Cambiemos, son apolíticos y “solo buscamos llegar a la verdad”.

Además, su abogado Nicolás Azcurra indicó que amplió su denuncia a los que considera son los responsables políticos de la Escuela de Policía y citó al ex jefe de Policía, Luis Páez, al ex secretario de Seguridad, Luis Angulo, y finalmente al ex ministro de Gobierno, Claudio Saúl.