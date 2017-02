Este miércoles, decidió ampliar su declaración indagatoria Alvaro Silvera (23), sindicado por varios testigos como presunto autor del crimen de Víctor Sgobba (49), ocurrido el pasado 9 de octubre en el barrio CGT Sur.

Recordemos que Sgobba murió de tres puñaladas en la espalda tras encontrarse con otro de los detenidos, Jorge Licciardi, en una plaza de dicho barrio en la fatídica noche.

Según Licciardi, hubo una discusión, intervinieron varios amigos, entre ellos Silvera, que finalmente fue quien le asestó las tres puñaladas a la víctima. Licciardi también resaltó que nunca planearon agredir al hombre y que no sabían que Silvera saldría con un cuchillo.

Sin embargo, este último nego de plano las acusaciones. Su abogada, Elida Barrera, sostuvo que “Alvaro declaró que es inocente, no está en él matar a nadie, no es un chico violento ni con antecedentes penales”.

En cuanto al relato de Silvera sobre lo sucedido la noche del homicidio, expresó que “fue una desgracia porque este hombre Sgobba se estaba mensajeando con Licciardi en búsqueda de un encuentro con él, Licciardi va a encontrarse con Sgobba solo y después sus amigos al ver que no llegaba van a ver qué pasa y lo encuentran a Licciardi forcejeando con Sgobba que lo quería subir a su moto, entonces lo ayudan porque es el más chico del grupo”.

Asimismo, dijo que tanto Silvera como su defensa desconocen si Licciardi conocía desde antes a la víctima. Sin embargo, sostuvo que “Licciardi no iba muy convencido, esto salió de la idea de uno de los amigos que le dijo que se encontrara con Sgobba para pedirle dinero, por eso después fueron a ver qué pasaba”.

La abogada reconoció que Silvera estaba bebiendo desde temprano ese día y que luego fue a la casa de un amigo, donde además consumió otras sustancias en la reunión con los amigos. Sin embargo, aseguró que “él no lo apuñala bajo ningún punto de vista y no vio de donde salió el cuchillo, no vio a nadie con las manos ensangrentadas”.