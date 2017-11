La frase es del juez federal Herrera Piedrabuena, quien rechazó duros conceptos que tuvo contra su trabajo la titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Laura Alonso, quien sostiene que no hay avances en la causa que se investiga el presunto desvío de fondos para viviendas a través de varias ONG’s e invitó a la OA a sumarse a la querella.

En la noche del jueves, en el programa de América 2, la titular de la oficina Anticorrupción de la Nación, Laura Alonso, lanzó duros dardos contra el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, ante quien sostuvo pidió una audiencia en forma urgente.

Entre otras cosas, cuestionó que el magistrado mantiene “sin mover una hoja” el expediente de la causa que investiga el presunto desvío de más de 50 millones de pesos enviados por Nación a La Rioja destinados a viviendas sociales a través de ONG’s para fines proselitistas en las pasadas elecciones de 2015.

Sin embargo, Herrera Piedrabuena realizó este viernes una conferencia de prensa donde minimizó las acusaciones y negó que haya recibido oficialmente un pedido de audiencia de Alonso.

En ese contexto, sostuvo que “hasta el día de la fecha y a esta hora no ha llegado un pedido de audiencia, pero de todas maneras me parece venturoso que se presente y se entere de los tramites que se hicieron”.

El magistrado fue aún más allá y apuntó que “lo que me llama la atención es que ella no tuvo acceso a la causa y piensa que está demorada y eso no es así. Para esto hay que remitirse a la fecha, esta causa se inicia por una denuncia de la Proselac con recortes sospechosos del Banco Rioja en marzo de 2016”.

A su vez, recalcó que “pocos días después procedo a delegar la investigación porque el proceso penal o lo investiga el juez o lo delega. Y eso se va encolumnando al nuevo sistema acusatorio que pronto vamos a tener donde el fiscal analiza, investiga y produce la acusación y el juez que se va a convertir en un juez de garantía que va a resolver sobre esa situación. Investigamos defraudación a la administración pública y lavado de activos”.

Volviendo al interés de la titular de la Oficina Anticorrupción, el magistrado señaló que “estoy gustoso de que venga Laura Alonso una vez que nos llegue la solicitud de audiencia. Son desafortunadas sus expresiones en cuanto a que este juzgado ha demorado esta causa cuando no es así”.

“Hay todo un proceso penal. Rechazo la quietud de la causa porque remito a los actos procesales que constan en el expediente al acceso de todos. Esto es transparencia y estar apegado a la ley. No se está tapando ni demorando nada. Es la fiscalía quien tiene la carga de la acusación de una causa muy compleja”, sentenció Herrera Piedrabuena.