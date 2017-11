Debido a problemas de agenda, por su participación en la Semana de intercambio y Cooperación Institucional en Londres, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso no podrá estar presente este lunes en la provincia.

Alonso informó en la tarde del domingo su imposibilidad de asistir a las audiencias previstas con el Juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena y la Fiscal Federal Virginia Carmona, para conocer detalles de la investigación de las ONG´s.

La titular de la OA (Oficina Anticorrupción) se encuentra participando en Londres de la Semana de intercambio y Cooperación Institucional.

En su cuenta oficial de Twitter (@lauritalonso), la funcionaria indicó “Programa súper intenso. Desde la National Crime Agency hasta la National Audit Office pasando por LSE y la International Chamber of Commerce”.

“Esperamos que se concrete pronto”

El diputado nacional Héctor Olivares, quien había anunciado la visita de la funcionaria, explicó que “la suspensión obviamente se debe a razones de fuerza mayor. Laura me ha manifestado su preocupación por no poder asistir a la cita acordada con el juez y la fiscal. Pero también me ha dicho que ni bien regrese al país y acomode su agenda, la visita a La Rioja es una de sus mayores prioridades”.

Y continuó “estamos todos los riojanos muy expectantes por lo que suceda con esta causa, por eso no vamos a dejar de que pase mucho. Así que esperamos que la llegada de Laura (Alonso) se concrete pronto”.