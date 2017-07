Es que a la denuncia por irregularidades en el manejo de $5 millones del fondo sojero, ahora el fiscal Diego Torres dice haber detectado que otros $4 millones enviados por provincia para asfaltado, no se utilizaron para tal fin. El Concejo Deliberante, con mayoría oficialista, descartó suspender al intendente.

El fiscal Diego Torres busca acorralar ante la justicia al intendente de Chamical, Daniel Elías. Es que ahora dice haber detectado otro manejo irregular del jefe comunal por $4.350.000 que la provincia envío para obras de asfaltado.

Esta nueva denuncia se suma a la que ya le había realizado a mediados del corriente mes y que le valió un allanamiento al municipio de Chamical, por haber utilizado cerca de $5 millones del fondo sojero que envía en forma automática Nación a los departamentos.

“Malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y otros dos delitos que van en contra de los cumplimiento de los deberes como funcionario público son los delitos que se le acusan, por lo que se realizó el allanamiento para investigar”, explicó el fiscal Torres en Radio Fenix.

Pero ahora, según el funcionario judicial ante la declaración de un testigo se amplió la acusación por el faltante de $4.350.000. “El tribunal de cuentas entregó este dinero para hacer una obra de asfaltado y no se lo hizo, el intendente como responsable de ese dinero no realizó una planificación de la obra y no hay nada rendido”, expresó el fiscal.

En ese contexto, Torres indicó que “la imputación contra el intendente está hecha y ahora esta ampliada con esta nueva acusación, el asfaltado no está en la ciudad y esperamos que a la hora de que le tomen indagatoria la jueza le pregunte sobre esto”, finalizó.