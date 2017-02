La segunda noche de la Chaya 2017 se desarrolló con total normalidad. A pesar de la abundante lluvia, gran cantidad de riojanos y turistas pudieron disfrutar de Soledad, El Chaqueño y de los riojanos Emiliano Zerbini, Flor Castro, La Morena, Con el Alma, entre otros.

Visitó el predio el titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos de la Nación Hernán Lombardi junto al gobernador Sergio Casas. Hubo anuncios importantes en relación a la producción de contenidos culturales. El Chaqueño contagió con su tradicional carisma y sus clásicos. La Sole, impecable y efervescente, chayó, cantó y deslumbró a los presentes.

No hubo obstáculos para disfrutar de la fiesta, a pesar de la lluvia que durante toda la jornada copiosamente cayó en el territorio riojano, la fiesta de La Chaya se realizó con absoluta normalidad. Fue lento y paulatino el ingreso, no obstante el público con notable energía, disfrutó del espectáculo.

Desde la previa, pasando por los números riojanos más fuertes y los esperados artistas reconocidos a nivel nacional, los espectadores disfrutaron la velada de la mejor manera, resguardándose de la lluvia y chayando como si no existieran obstáculos para hacerlo.

Cabe destacar que a los jóvenes Challay Huasi que interpretaron un repertorio bien chayero, trayendo de la memoria parte del legado de José Jesús Oyola. Asimismo, el chileciteño por adopción, Emiliano Zerbini, que entonó parte de sus composiciones junto a otros reconocidos temas como “La Flor del jazmín”, “Coplas del valle” y finalmente “Carnaval en La Rioja” para inspirar a los chayeros a revolear los puños con harina.

Flor Castro hizo lo propio avivando a la gente con “Lucero Cantor”, “La Copla Chancada”, “El Camión de Germán”, entre otros, para el deleite del público, que en ese momento ya había entrado en calor.

Cerca de las 2 de la mañana, cuando las estrellas brillaban de a poco en el cielo, llegó el momento del Chaqueño Palavecino para arrancar la fiesta con todo. Ante la euforia de su público interpretó parte de su repertorio actual entremezclado con clásicos como “La ley y la trampa”, “Amor salvaje”, “Taleñita de los valles”, “A Don Amancio”, “Vivir y chayar”, entre otros para luego finalizar con su versión de “Carnaval en La Rioja”, para la euforia de los miles de presentes.

Seguidamente, llegó el huracán de Arequito al escenario de la Chaya para desplegar sus más reconocidas canciones, ante un público agradecido que coreó, cantó, bailó y festejó cada pieza. Sonaron entre sus clásicos los más variados géneros como zambas, huaynos, baladas, chacareras y demás.

Además, se lucieron con temas propios, clásicos del cancionero popular y chayas durante el resto de la velada los grupos La Morena, La Yapa, Jorge Coria Peñaloza, Germán Nieto, El Valijazo, Los Chayeros, Wamay, Pablo David Toledo, Con el alma, Sebastián Ávila, Canto Legüero, los mendocinos Orozco Barrientos, que se lucieron en conjunto con los cordobeses de Trival.

Soledad, el huracán de Arequito

La Sole, con su tradicional frescura y belleza, dialogó con los medios de comunicación presentes. “Me sorprendió este público que a pesar de las inclemencias del tiempo, dio todo. Pensé que la gente no iba a venir. Estoy feliz porque esto no tiene sentido sin público, para ellos es la fiesta. El público riojano dio todo y me emociona esa entrega”.

Agregó que “solo hicimos lo que debemos hacer. Cantar y contagiar alegría. Cuando el público se porta así, uno siente que se va en deuda”, y aseguró que “con el tiempo aprendimos el significado y el valor que tiene este carnaval para todos, riojanos y foráneos”.

La Pastorutti manifestó que “hoy somos todos iguales. Más allá de lo que generamos arriba del escenario, si uno no termina así (chayado), no disfruta de la esencia y no vino a lo que tiene que venir. Es tan fuerte el significado que me cuesta no terminar llena de harina”. “Estoy feliz de que esta tradición se mantenga de esta manera. Nunca se pierde la esencia durante todo febrero”.

Tradición

El Chaqueño Palavecino, fiel a su estilo, aseguró que representa el estilo fiel y tradicional del folclore nacional. Recordó el legado de Horacio Guaraní, el valor de su personalidad y reflexionó sobre la temporada festivalera. “A pesar de que nos tocó una noche dura, se despejó. Los festivales son a base del folclore y son tradicionales. Hay mucho talento y debemos seguir trabajando en ello, en mantener las zambas, las chacareras y chayas”.

“La Chaya se vive, se contagia y estamos seguros que a la gente le gusta el folclore”, indicó ante los medios de comunicación presentes.

La Fiesta Nacional de La Chaya avanza. Se posiciona. A pesar de la constante lluvia del día viernes y la madrugada del sábado, el público acompañó a cada artista y disfrutó de su música y canto.

A la espera de una noche de sábado donde el clima acompañe, pero sin apretar, la albahaca, por unos instantes, descansa y toma fuerzas para que durante otra jornada más del febrero riojano, vuelva a darle el aroma de carnaval, a las picardías del Pujllay, que busca enamorar a Chaya.