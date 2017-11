Ante la suspensión del Banco Central, la sucursal riojana se llenó de clientes y personas que cobran sus haberes por la entidad y se les impidió retirar fondos. Solo se hizo excepción con los jubilados y les permitieron extraer el salario del mes, pero no así por ejemplo ahorros. Les dijeron que la cuestión podría solucionarse la semana próxima.

En la tarde del jueves se conoció que el Banco Central (BCRA) resolvió suspender por 30 días las operaciones del Banco Finansur, la entidad que controla el Grupo Indalo propiedad del empresario Cristóbal López , “debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización” que sus accionistas habían acordado con la entidad rectora.

Ante la noticia, los usuarios y clientes de Finansur en La Rioja se volcaron a la sucursal capitalina para intentar retirar sus ahorros o salarios, pero todos se vieron imposibilitados a excepción de jubilados, que solo pudieron sacar el pago de su ultimo salario, pero no así sus ahorros por ejemplo.

En ese contexto, Clientes de Finansur se manifestaron preocupados y disconformes ante el cronista de Riojavirtual este viernes con la medida dado que no pueden extraer dinero de las cuentas bancarias.

Es que a pesar de que el comunicado oficial del Banco Central indica que la medida no afecta a las cuentas a sueldo o jubilaciones, los usuarios cuestionaron que no pueden retirar dinero. De hecho, muchos no pudieron percibir sus salarios dado que tampoco pueden extraer desde los cajeros.

Desde la gerencia de la entidad bancaria intentaron llevar tranquilidad a sus clientes y sostuvieron que es algo temporal y no descartan que la semana próxima se pueda normalizar la situación y los usuarios tenga libertad de retirar sus fondos si así lo requieren.

Además, indicaron que no se descarta que Finansur sea vendido por el Grupo Indalo a otra empresa y se normalice completamente las operaciones de la entidad.