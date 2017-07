Regirá a partir del 1 de julio y se trata de $1445 al básico, con sus descuentos, y $1500 a la quincenita, que se ubicará en $5000 para este sector. El ministro Juan Luna dijo que será la única oferta y si no se aprueba en paritaria, sale por decreto. “No se puede dar más”, señala. El sueldo más bajo será de $12000.

No hay mucha negociación. Está decidido de forma unilateral por el gobierno provincial el aumento que otorgará a los docentes riojanos. Si quieren firmar en conformidad los gremios en paritaria será todo color de rosas, sino lo sacará por decreto el Ejecutivo.

Así lo informó el ministro de Educación, Juan Luna, quien informó que se trata de $1445 al sueldo básico, con sus correspondientes descuentos, y $1500 a la quincenita. Este aumento hará que ningún docente cobre menos de $12 mil pesos, según el funcionario.

Luego, apuntó sus cañones al histórico sindicalista Rogelio De Leonardi. “Vamos a dar lo mismo el aumento aunque AMP no quiera. Por experiencia ellos dicen algo a puertas adentro y otra distinta en público. Ya hablé con los gremios y me dijeron que asistirán a la reunión de paritarias, no podemos dar más de lo que estamos ofreciendo”.

Por otra parte, Luna agregó que la provincia hace un enorme esfuerzo al otorgar este incremento que regirá desde el 1 de julio.

“El gobierno de la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande, el aumento es importante y se agrega a lo que habíamos otorgado en el principio de año”, aseguró el funcionario.

Por último señaló que “no vamos a tener docentes que estén por abajo de los $12 mil pesos por persona, el aumento en este contexto es muy bueno”.