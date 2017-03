Con el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placas recordatorias, el Gobierno de la Provincia dejó formalmente inaugurado el edificio que albergará a la Escuela N°417 y el Colegio Provincial N° 19, en la zona sur de la ciudad Capital.

El acto fue encabezado por el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados a cargo del Ejecutivo, Walter Cruz, acompañado por el ministro de Educación, Juan Luna. La obra se concretó a través del Programa Promedu y la inversión fue aproximadamente de 3.600.000 pesos.

Pero luego hubo tiempo para hablar de política y Cruz cuestionó que la UCR riojana es un partido cerrado y lamentó que no haya renovación. De igual manera apostó a ser amplios y aceptar al que “piensa distinto”, al sostener que “no necesitamos aplaudidores”, por el contrario “hay que pensar en los riojanos”. Descartó el diálogo con (Julio) Martínez e Inés Brizuela y Doria mientras “no cambien las ideas y abran el partido”.

“No me fui de la UCR, sí de Cambiemos”, aclaró Cruz. De inmediato, dio a conocer que no fue invitado al Congreso Provincial de la UCR y se enteró por los medios de comunicación, al igual que “muchos amigos del radicalismo del interior”. “Sigue siendo un partido cerrado, a puertas cerradas, eligiendo a dedo y es lamentable. Si piensan que el partido va a crecer, esta no es la manera”, enfatizó. Asimismo, planteó que “hay que ser amplio, aceptar al que piensa distinto”. “Si seguimos haciendo reuniones a puertas cerradas, así serán los resultados en las próximas elecciones”, recalcó.

Además, responsabilizó a la presidenta de la UCR, Inés Brizuela y Doria, quien debería comunicar la reunión. “No vamos a responsabilizar al resto. Es la presidenta desde hace varios años seguidos y no hay renovación dentro del Partido, lo que es lamentable”, agregó.

“Para conducir un Partido también hay que recibir las críticas y los distintos pensamientos de los dirigentes de toda la provincia. Ellos le tienen que dar respuesta a la provincia”, subrayó.

Del mismo modo, Cruz dijo que “no necesitamos que lleven aplaudidores”. Analizó que “hoy el país no está bien, la provincia no está bien”, por lo que “hay que juntarse para hablar y levantar la situación. Nadie va a perder su ideología, hay que pensar en los riojanos”.

Alejamiento de Cambiemos

En cuanto a su alejamiento de Cambiemos Cruz dijo “fui parte no lo oculto, pero me desilusioné, como mucha gente que se desilusionó de este proyecto y cada vez somos más”. “Esperamos que este gobierno nacional empiece a ver la realidad, como se lo dijeron al presidente en un programa televisivo”, manifestó. Continuó al indicar que “hay que ver la realidad también en el interior del país, más en la zona del NOA que es la que más sufre”.

Expuso que hoy forma parte del Frente Renovador. “Hoy Cambiemos es derecha. Alfonsín dijo que el límite era la derecha. No acompañé el acuerdo nacional con el PRO, pero éramos orgánicos, de todos modos hay un momento donde se dice ‘basta’. No significa que por pensar distintos vamos a estar fuera del Partido radical”, sentenció.

Sin diálogo

Descartó la posibilidad de sentarse a dialogar con Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria “hasta que no cambien las ideas, abran el partido y elijamos nuevas autoridades, aprendamos a respetar, seamos más orgánicos y demos oportunidad a todos los dirigentes para que puedan conducir la Unión Cívica Radical”.