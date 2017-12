El juez federal Claudio Bonadio procesó el jueves con prisión preventiva y pidió el desafuero para detener a Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA que se inició por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman días antes de morir, por la que también fueron detenidos Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge “Yussuf” Khalil.

Este viernes, diferentes dirigentes del PJ y el Frente para la Victoria salieron a considerar “un disparate” lo dispuesto por el magistrado e incluso el presidente del bloque justicialista en el Senado de la Nación advirtió que no prosperará el pedido de desafuero contra CFK en la Cámara Alta del Congreso.

“Es una barbaridad que sea judiciable”, advierten en el PJ ya que el Memorándum con Irán salió por Ley y los aprobaron ambas Cámaras en el Congreso.

Justamente, cuatro legisladores riojanos votaron a favor del memorándum. Puntualmente se trata de ex diputados Javier Tineo y Griselda Herrera, y las ex senadoras Teresita Luna e Hilda Soria, quienes se mostraron por las redes sociales en línea con el rechazo del PJ y el FpV.

La senadora por La Rioja, Beba de Soria, se refirió a las detenciones de los ex funcionarios del kirchenrismo y al pedido de desafuero de Cristina Fernandez. “Si hay responsables de casos de corrupción que vayan presos pero tambien sus cómplices”, dijo y agregó “Y si se investiga todo va la familia de Macri”

“El pueblo compro esto y esta bien pero hay que recordar que tenemos un presidente procesado porque tiene su dinero afuera”, manifestó. “El padre de Macri robó a la Argentina históricamente pero la gente no recuerda eso, hoy vemos lo que nos dice la televisión y creemos eso”, añadió en diálogo con Radio Fénix.

Soria consideró que pedir el desafuero a un senador es complicado porque hay una norma de que un caso debe tener sentencia firme. “Si le piden el desafuero a ella - por Cristina - nos deben pedir el desafuero a todos los diputados y senadores que aprobamos el memorándum con Iran”, dijo y manifestó: “No fue un delito y si lo fue nos tienen que sacar el desafuero a todos”

- ¿Es judiciable?

- No

- ¿Hay delito?

- No

- ¿Hay pruebas?

- No

- ¿El memorándum lo aprobó el Congreso?

- Sí

- ¿Entró en vigencia?

- No

- ¿Se levantaron las alertas rojas?

- No

- ¿Qué dijeron los jueces anteriores?

- Qué no hay manera

- OK, llamen a Bonadio