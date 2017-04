Este domingo los usuarios de la red social Facebook se vieron sorprendidos por la grave denuncia que realizó la cantante folclórica Natalia Barrionuevo contra su ex cuñada Daiana Carrizo, a quien acusa de haber maltratado fisicamente a su sobrina de apenas meses, lo que le provocó quebraduras.

“Ella es mi sobrina. Su mamá le hizo lo que ustedes ven ( 3 quebraduras en su bracito y 1 en la pierna. Más 1 fisura en el otro bracito). No voy a pedirles una oración. Público esto para que la justicia riojana vele por ella. Daiana Carrizo está denunciada por intento de homicidio, y esta bebé no puede volver a sus manos. La bella pequeña nació con 18 semanas de gestación. Luchó por su vida, logró salir de la clínica con el alta otorgado por los médicos después de 6 meses de luchar por sobrevivir. Pido que la justicia de LR deje de ser lenta. Por que si hubiesen prestado atención a las denuncias previas, no hubiésemos legado hasta aquí. El dolor y la impotencia nos invade a toda la familia”, decía el mensaje de Barrionuevo.

En ese contexto, el juez Daniel Héctor Barría confirmó que la denunciada está detenida y que el alerta por las lesiones de la bebé fue dada por los médicos del Hospital de la Madre y el Niño imputada por “lesiones graves calificadas por el vínculo”.

Actualmente la bebé se encuentra bajo a guarda de su abuela paterna, mientras se realiza la instrucción de la causa y se determina las responsabilidades.