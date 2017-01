Así lo manifestó el padre de Leandro Ontivero (foto), el joven que desapareció en 2014 con 22 años y aún no se tiene noticias sobre él. En este sentido, la familia pide datos para dar con su paradero. “No tenemos paz hace tres años”, señaló. El joven dejó la casa luego que le pidan que se aleje del consumo de drogas.

Esteban Díaz Ontivero expresó el dolor de su familia al padecer la desaparición de su hijo, de quien no se sabe nada desde el 20 de enero del 2014.

“Si está con una familia, quisiéramos saberlo, aunque sea para nuestra tranquilidad”, expresó Díaz Ontivero a Radio Independiente, quien comentó que todo empezó en la madrugada de aquel día de enero, cuando discutió con su hijo tras una intervención familiar para que deje de consumir drogas.

Asimismo, el joven se fue del domicilio sin sus pertenencias, incluyendo su documento, por lo que su padre fue al Registro Civil para consultar si Leandro había hecho los trámites para sacar uno nuevo, pero le negaron la información al tratarse de un mayor de edad.

“La Policía nos dice que siguen buscando, pero nunca nos comunicaron nada. La búsqueda sigue en el ámbito familiar, por ejemplo yo voy casa por casa, al azar, con la esperanza de encontrarlo”, dijo el padre del joven que ahora tendría 25 años.

Asimismo, Díaz Ontivero comentó que hubo muchos rumores de su paradero a lo largo de estos años, pero siempre recurría al lugar para encontrarse con personas parecidas: “Decían que fue visto en otras provincias, pero nunca fue algo certero. Ni sus amigos supieron decirme algo que me ayude a encontrarme con él”.

Si bien los años pasan, la familia tiene la esperanza de reencontrarse con Leandro que, quizás, hoy tiene una apariencia diferente a la que tenía la última vez que fue visto.

En este sentido, quienes tengan información para aportar, pueden comunicarse al celular 154322431 o al teléfono fijo 0380-4463830.

“Estamos muy tristes, hace tres años que no comemos, no dormimos, no tenemos paz”, concluyó el angustiado padre.