En Buenos Aires tuvo lugar la detención de Roberto Ramos, denunciado por violencia de género en Vinchina y por el que recaía un pedido de captura ya que se encontraba prófugo de la justicia riojana.

Su ex pareja denunció que durante 8 años vivió amenazada y golpeada por Ramos, e incluso en algún momento la llego a secuestrar.

El procedimiento se coordinó con la policía bonaerense y metropolitana. Por tanto se realizarán las gestiones administrativas con la justicia local para su traslado al Juzgado de Villa Unión.

El relato de la víctima, de 33 años de edad, fue publicado por diario El Independiente en su edición del viernes 2 de junio. En el mismo la mujer manifiesta haber vivido 8 años de horror. “Los primeros 5 años (Ramos) me amenazaba y le tuve mucho miedo. Yo pasé por una situación muy fea cuando falleció el papá de mis hijas, quedé sola y estaba vulnerable, no pensaba en nada y así fue que viví tantos años de maltrato”.

“Luego nos separamos pero volví por lástima, que fue lo peor que pude haber hecho. Gracias a Dios me animé a denunciarlo, aunque ahora tengo miedo que venga de Buenos Aires y más ahora que se hizo público”, agregó.

Luego, la denunciante expresó que “me di cuenta que la gente me quería y me apoyaba, di este paso que para mí es enorme y eso me da fuerzas para seguir luchando, y espero que alguien conozca mi historia y que piensen en sus familias e hijos. La gente es muy buena acá en Vinchina, gente que ni conocía me está apoyando y eso es lo mejor que puede pasar en estos casos”.

“Fue una decisión muy difícil, pero ya di el paso más importante que fue hacer la denuncia y la verdad que estoy más tranquila, quiero que mis hijas sean felices. Ambos somos de Buenos Aires, en noviembre nos mudamos a Vinchina y en abril le dije (al acusado) que no quería estar con él, que me quería separar. Primero me dijo que me entendía, pero después me golpeó, me amenazó de que me iba a matar y me tuvo encerrada y secuestrada”.

Finalmente, sostuvo que “no dude en ir a la Policía. Sé que le pasa a muchas mujeres y la mejor solución es no estar al lado de personas así. Espero que en algún momento tomen coraje y denuncien, así se sentirán más seguras”.