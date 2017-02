La riojana Veronica Matta, una de las denunciantes del ex jefe del Ejercito durante la era K y que fue detenido este viernes en la provincia, ratificó su dichos sobre los secuestros y torturas. Además, indicó que la primera vez que lo vio tras interrogatorios clandestinos fue cuando lo nombro Cristina Kirchner: “me corrió un frío por la espalda, fue un shock”.

“En el año 1976, yo tenía 17 años, cursaba la secundaria, era delegada y participaba en las acciones sociales de la escuela. Un día me despertó mi papá y un grupo de tareas me vino a buscar a mi casa. Eran efectivos de la Policía Federal y había un militar que se destacaba del resto. Después lo volví a ver en los interrogatorios”. Con esas palabras, Verónica Matta, una de las denunciantes de César Milani, revivió el horror que le tocó vivir.

Cuando le preguntaron por los interrogatorios, Matta afirmó que reconoció a Milani. “En los interrogatorios estaba vendada. Cuando me levantan la venda reconozco a la misma persona que había visto en mi casa”.

Milani quedó detenido este viernes en La Rioja luego de que el juez de Instrucción N° 1, Daniel Herrera Piedrabuena, le tomara declaración indagatoria en la causa que investiga el secuestro de Pedro Adán y Ramón Alfredo Olivera, en 1977 y la detención ilegal de Matta, en 1976.

Los testimonios de los Olivera figuran en un informe anual que hizo la Cámara de Diputados riojana, que se conoció como el Nunca Más de La Rioja. A raíz de este informe, los Olivera y Matta denunciaron a Milani ante la Justicia.

Durante unos años, Matta le había perdido el rastro a Milani pero la mujer reconoció a su detenido cuando la expresidenta Cristina Kirchner lo nombró jefe del Ejército Argentino y empezó a salir en los medios. “En ese momento el rostro para mí empezó a tener nombre. Fue como un shock donde las imágenes volvían”, afirmó la denunciante. Matta también precisó que Herrera Piedrabuena nunca la llamó para tomarle declaración y se mostró sorprendida que Milani quedara detenido por esta causa y lo atribuyó a motivos políticos.

Cuando se presentó a declarar ante Piedrabuena, Milani no esperaba que su destino fuera una celda del Servicio Penitenciario riojano. En su resolución el juez explicó que lo detuvo porque el ex jefe del Ejército no vive en esa provincia y porque podría eludir el accionar de la Justicia. Ahora el magistrado tiene 10 días para decidir si le dicta la prisión preventiva.