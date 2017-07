1.641 despidos entre 2016 y lo que va del 2017 y cierre total de cinco empresas en distintos puntos de la provincia. Estos datos fueron aportados a Riojavirtual por la secretaria de Trabajo riojana, Miriam Espinoza, quien además apuntó que se trata de casos de empleos registrados y no incluye cientos de despidos laborales del sector informal. La principal causa: “apertura de importaciones”. Radiografía .

Es una realidad a la vista de todos los riojanos que en nuestra provincia, y sobre todo en el sector industrial, hubo una gran cantidad de despidos e incluso cierres totales de fábricas que eran sustento en la economía de muchas familias.

La Secretaria de Trabajo Miriam Espinoza, en una entrevista con Riojavirtual, señaló en primer lugar que empresas cerraron sus puertas definitivamente en el transcurso del 2016 y lo que va de este año.

Durante el año 2016 hubo 3 empresas que dejaron de funcionar en nuestra provincia:

ARGENCO (Parque Industrial capitalino) 36 despidos.

YOVILAR (Aimogasta) 38 despidos.

COBENA SA. (Chilecito) 27 despidos.

En los meses que van de este 2017 nos sorprendió hace una semanas atrás las noticias del cierre definitivo de dos plantas industriales.

UNISOL/PUMA (Sanagasta) 70 despidos (se suman a los de Chamical y Chilecito)

VF (Aimogasta) 80 despidos

Si bien la empresa VF aún sigue funcionando con 20 operarios, la compañía ya informó a la Secretaría de Trabajo de la Provincia que cerrará definitivamente sus puertas en el mes de septiembre.

No obstante, si bien no cerraron sus plantas, hay otro número importante de despidos en empresas que aún siguen prestando sus servicios.

HILADOS (+ de 100 despidos), KALPAKIAN (arrastra despidos paulatinos desde hace 2 años) POLINOA (140 despidos), COLORTEX (130 despidos). Hubo otras firmas que decidieron reducir el horario de trabajo y la producción durante los fines de semana en pos de evitar el cesanteo de personal.

Caída del empleo formal

Durante todo el 2016 se han registrado 861 pérdidas de puestos de trabajo, y en los 7 meses que van del 2017 van 780 despidos en La Rioja. “Son casi 2 mil personas las que se han quedado sin trabajo”, lamentó Espinoza.

En virtud a esto, la funcionaria desaprobó las recientes declaraciones del ministro nacional Marcos Peña, quien había asegurado que en La Rioja el empleo formal creció un 9%. “No lo estamos viendo. Él habla del empleo formal, ellos deben aspirar a mejorar los números, pero nosotros no vemos que haya aumentado el empleo formal y registrado, por el contrario está disminuyendo”. “Más aún creo que se van a disparar los porcentajes de trabajo no registrado”, sentenció.

Los números que maneja la Secretaría son en base a damnificados que se acercan a hacer denuncias, y a las cuestiones colectivas empresariales de trabajo formal. Desafortunadamente no le es posible a la entidad tener un índice del trabajo no registrado (o en negro).

Procedimiento de Crisis e Indemnizaciones

La ley N°24013 y el Decreto N°268 dan la posibilidad a las empresas que atraviesan crisis de iniciar un Procedimiento de Crisis. En el que presentan un balance de los últimos 2 años para su evaluación por parte del organismo de aplicación, junto a un informe donde se detalla cual es el problema de la firma, que hizo para tratar de revertirlo y cuál es la acción que desea llevar adelante (reducción horaria/reducción de personal/cierre).

De decidirse por el cierre definitivo, los empresarios deberán indemnizar a sus trabajadores con un dinero que se negocia en porcentuales entre empleador y empleados, donde los gremios y la propia Secretaría de Trabajo arbitran, pero siempre prima la autonomía de la voluntad de cada trabajador.

“En este sentido, hasta ahora, las empresas que han cerrado vienen cumpliendo con buenos porcentajes de indemnización, UNISOL superó el 100%, VF presento procedimiento de crisis pero pagó el 100%, otras pagaron 70% u 80%, pero ninguno bajo del 50% en la indemnización”, indico al funcionaria.

KALPAKIAN, por su parte ofreció el 65% a sus trabajadores, pero estos reclaman el 100%, Espinoza definió; “están en su justo derecho porque la empresa ni hizo procedimiento de crisis, técnicamente los despidos son sin causas y los habilita a los damnificados de pedir el 100% de indemnización”

Cooperativas

“Empresas como UNISOL cerraron producto a la fuerte competencia por la apertura de importaciones”, dijo Espinoza quien en base a eso analizó que “muchas veces la misma gente pide cooperativa, pero hay que evaluar posibilidades porque si la empresa no podía vender, no le va a ser tan fácil vender a la cooperativa”.

De todas maneras destacó que “es una posibilidad sustentable, ya que con dedicación, y la ayuda del Estado, pueden salir adelante”, agregó en una clara comparación con la actual cooperativa capitalina “Creciendo Juntas”.

Si los despedidos no arman cooperativas, el Estado puede dar una mano buscando inversores que compren la planta y tomen a los trabajadores, pero lamentablemente eso también cuesta.

Un ejemplo es la empresa VF que logró vender una planta que cerró en Buenos Aires pero la de Aimogasta no corrió la misma suerte, argumentaron los inversionistas e hicieron referencia a la distancia que hay hacia al puerto.

“Los 1200 kilómetros de distancia no son rentables, por eso necesitamos que el Gobierno Nacional ayude a las empresas a subsanar eso, así podamos tener trabajo y como provincias del interior tener una paz social con gente contenida que tenga pan para llevar a la casa”, agregó la funcionaria.

Finalmente la cecretaria de Trabajo de la Provincia, Miriam Espinoza, reflexionó acerca de posibilidad de futuros cierres o despidos en lo que resta del año: “ojalá que no, mi anhelo es que no y es el anhelo de todos. Las empresas están expectantes al proceso eleccionario nacional. En la inmediatez no hay información de ninguna empresa que este por despedir o cerrar, excepción de VF, quien ya anunció que en septiembre cerrará definitivamente sus puertas”.